Salvo D’Acquisto. Un esempio di sacrificio per gli altri, per l’Arma e per la libertà

Era un giovane, come tante, quando decise che era giusto donare la propria vita per salvare quella di altri innocenti. Anche il giovane vicebrigadiere dei carabinieri lo era e fece, con coscienza, la scelta giusta. Un gesto eroico che il professor Francesco Lisanti, orfano di guerra, e da sempre vicino all’Arma ,ha dato impulso a quel comitato provinciale per Salvo D’Acquisto che ha contribuito e non poco a far conoscere l’estremo sacrificio dell’eroe della Torre di Palidoro, dove venne giustiziato dalle truppe tedesche, dopo essersi autoaccusato di un attentato mai commesso che procurò la morte di due militari tedeschi. evitando la rappresaglia su 22 civili. Era il 23 settembre 1943 e Lisanti, a 82 anni da quel sacrificio, ritorna sull’atto del giovane vicebrIgadiere, proclamato venerabile da Papa Franceso e che un giorno potrebbe essere proclamato Santo https://www.carabinieri.it/media—comunicazione/pubblicazioni/cronache-del-passato/i-racconti/parte-ii—1890—1964/salvo-d’acquisto-eroe-e-martire-cristiano



LE RIFLESSIONI DEL PROFESSOR LISANTI

L’ 82° anniversario del Sacrificio di Salvo D’Acquisto rende ancor più significativo il ricordo dell’Eroe nazionale , per il raggiungimento di un’ulteriore tappa verso la santità, essendo stato proclamato venerabile da Papa Francesco. Salvo, quando accetta di morire è poco più di un ragazzo. Ama la vita, alla quale rinuncia con coscienza e con volontà per salvare ventidue incolpevoli ostaggi, perché è un carabiniere, educato alla legge di Dio e della patria. Per questo egli è un martire della fede e sta meritando gli onori degli altari. Il gesto di eroismo di Salvo D’Acquisto è il compendio di una vita più intensa e più vera che vuole affermare, in un momento triste della storia dell’umanità, la possibilità di una speranza, che il sacrificio volontario di un giovane trasforma in certezza, perché gli uomini ritrovino la via dell’amore, la forza di sacrificarsi per gli altri. Non un momento episodico nella vita di Salvo D’Acquisto, ma il senso di una testimonianza di vita che rende più sacro quel gesto, consacrando tutta una scelta di vita, coerente con il proprio ideale cristiano ed umano, con la propria divisa indossata con dignità, in difesa di un’umanità e di una patria più degna. Un gesto che diventa speranza e certezza per gli altri ; non solo per i poveri ostaggi miracolosamente salvati dall’olocausto volontario di Salvo.



Ma per tutti coloro che quel gesto evocano, riscoprendone il significato o almeno un’eco della propria coscienza; come risposta di adesione che invita a ritrovare i valori del sacrificio che l’umanità ha perso e che un giovane vicebrigadiere dell’Arma ha impersonato. Senza pose e senza clamori, con una semplice e totale offerta di sé. Una rievocazione, quindi, attuale quella dell’ 82esimo anniversario; un ricordo vivo e necessario per noi e per i nostri giovani per i quali Salvo D’Acquisto vuole essere una presenza viva, una lezione di vita che si rinnova alla luce degli ideali.

Franco Lisanti