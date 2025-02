Salvo d’Acquisto beato. Arde di fede la fiamma dell’Arma

E per l’eroe della Torre di Polidoro a Fiumicino ( Roma), il giovane vice brigadiere

dei carabinieri che, il 23 settembre 1943 sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 civili , è arrivato l’annuncio da Papa Francesco che la Chiesa ha deciso di avviare il processo di beatificazione, percorso che anche in Basilicata era stato sollecitato dal comitato ”Salvo D’Acquisto” presieduto dal professor Francesco Lisanti.” E’ una notizia che ci riempie di gioia – dice Lisanti- Un riconoscimento dalla Chiesa, del Papa al quale siamo vicini in questo delicato momento di sofferenza, che rende giustizia al giovane sottufficiale dell’Arma. Protagonista di un atto eroismo che celebra la memoria di un giovane , che non esitò a farsi fucilare dalle truppe tedesche in nome dei più alti valori umani e cristiani’. Un sentimento di altruismo che continua a segnare l’azione dei Carabinieri in tutte le situazioni che richiedono attenzione, ascolto e aiuto.