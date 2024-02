Salvini in Basilicata, opportunità rilancio per SS7 e trasversale Murgia-Pollino.

“La visita del Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini sia l’occasione per rilanciare la necessità di realizzare l’adeguamento della Strada Statale 7 Matera-Basentana e per discutere della realizzazione della trasversale Murgia-Pollino”. È quanto sostiene il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, che aggiunge: “Le dichiarazioni del Ministro che lasciano trasparire la disponibilità a valutare l’opportunità di finanziare con i Fondi di Sviluppo e Coesione i progetti disponibili e cantierabili, non possono non portare la Regione ad accelerare sull’iter di realizzazione di un ammodernamento che è ritenuto unanimemente indispensabile e prioritario. La Matera-Basentana, che rappresenta il tratto iniziale dell’itinerario Murgia-Pollino (Gioia del Colle-Lauria) è la strada con il più intenso volume di traffico della Basilicata ed è purtroppo scenario di incidenti stradali anche gravi. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è già in possesso da anni della Regione, bisognerebbe solo destinare i finanziamenti necessari per realizzarlo.” “La speranza – conclude Stasi – è che non si indugi oltre e che si dia il giusto peso all’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale che impegna la Giunta a trovare quanto prima le risorse per rendere concreto l’avvio dei lavori almeno nei tratti già progettati (Gioia del Colle-Matera e Bypass Matera-Svincolo Sp3) e quindi immediatamente appaltabili”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.