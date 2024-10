Salvatore: Sospensione attività commerciali per G7? Disagi temporali, nessun ristoro, ritorno di visibilità.

C’è polemica in città sulla sospensione delle attività commerciali nella zona rossa in occasione dei lavori del G7 Pari opportunità (nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre), disposta con provvedimento del Sindaco ma a seguito di “prescrizioni stringenti e obbligatorie di pubblica sicurezza disposte da prefettura e questura” è stato precisato. C’è chi parla di ristoro, anche lamentando la tempistica della informativa per la rimozione dei dehors, troppo a ridosso dell’evento (anche in questo caso, si fa presente dal Comune che anche la tempistica è stata dettata da altri). Con la nota che segue il neo assessore al Turismo Francesco Salvatore tenta così di smorzare le polemiche. «L’attenzione richiesta da alcuni operatori del settore dell’accoglienza nella città di Matera, è la condizione principale su cui si è fondata la scelta per l’organizzazione di eventi della portata del G20 e G7» afferma Salvatore che aggiunge «Possiamo affermare con certezza che se Matera potrà ospitare ancora una volta i grandi della Terra non è solo per la sua storia, ma anche grazie alla qualità della sua offerta turistica e culturale. I disagi temporanei che questo tipo di eventi comportano nella regolare vita della città, troveranno il giusto ristoro nella vetrina mondiale in cui Matera sarà inevitabilmente esposta nelle prossime settimane, che possiamo paragonare a milioni di euro investiti in pubblicità su tv nazionali e internazionali, oltre che testate giornalistiche nazionali e mondiali. Il continuo sviluppo del turismo materano non deve trovare riscontro in semplici richieste di ristoro per presunti danni al proprio fatturato, ma nella collaborazione virtuosa di tutti, unita alla condivisione delle politiche di sviluppo turistico. E’ questo il modo corretto di garantire a tutti la sostenibilità delle iniziative, che incidono positivamente su Matera. In nessuna città del mondo dove si sono svolti vertici internazionali con sospensioni delle attività commerciali, dovute a necessarie misure di sicurezza, sono stati previsti ristori. Un dato, quest’ultimo, che la dice lunga sull’inevitabile massiccio ritorno d’immagine che non mancherà di produrre effetti positivi a medio e lungo termine su quegli stessi esercizi commerciali, che per qualche ora dovranno sospendere le proprie attività. Sui tempi delle ordinanze restrittive –concude Salvatore– è necessario precisare che le disposizioni sindacali sono state tempestive rispetto alle comunicazioni dell’apparato di sicurezza (questura e prefettura), quindi non si è agito all’ultimo momento come potrebbe sembrare». ”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.