Salvato al “volo” dai Vigili del Fuoco nel bosco di San Giorgio Lucano

Si era perso ed era stato colto da malore e con non poche difficoltà a tornare a casa. E così per salvare una persona di 53 anni i vigili del Fuoco hanno utilizzato un elicottero e il verricello per portare a termine l’intervento e consentire il ricovero dell’uomo nell’ospedale di Policoro.



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

In data odierna, alle 12.55 circa la squadra dei Vigili del Fuoco della sede distaccata di Policoro del Comando Provinciale VV.F. di Matera, è intervenuta nel Bosco di San Giorgio Lucano, sulla strada verso Valsinni, per soccorrere un 53enne, residente a San Giorgio Lucano (MT).

Il malcapitato aveva accusato un malore mentre era all’interno del bosco.

La squadra sul posto, allertata dai sanitari del 118 ha richiesto l’intervento del Nucleo Elicotteri di Bari che con il mezzo Drago 127 e con una manovra “_in-overing_” (in volo e senza atterrare), con verricello ha trasportato l’uomo presso il nosocomio di Policoro.

Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 17.00 circa.