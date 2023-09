Saluti di fine stagione al Sindaco di Bernalda…da una villeggiante a cui non ha risposto!

L’estate sta finendo, ed anche coloro che si sono goduti una vacanza ritornano alla quotidianità nei propri luoghi di residenza. Ma c’è nè una in particolare, una materana che vive in Toscana e che soggiorna abitualmente a Metaponto, che rientra amareggiata per lo stato di degrado a cui vede condannato questo borgo. Amareggiata, vieppiù, per aver scritto una lettera aperta -il 16 agosto scorso- al sindaco di Bernalda Domenico Raffaele Tataranno (https://giornalemio.it/cronaca/sindaco-provveda-quanto-degrado-a-metaponto/) da cui però, ci scrive: “non ho ricevuto alcun riscontro.” Troppi gli imegni istituzionali che hanno impedito al primo cittadino bernaldese di evadere la missiva? Può essere. Ciò non ha però scoraggiato Arcangela Trippitelli che, nel ringraziare Giornalemio.it “per la precedente divulgazione della mia lettera aperta al Sindaco di Bernalda (che ha avuto larga condivisione anche al di fuori dei confini regionali)”, chiede “gentilmente la diffusione del mio saluto di fine stagione al suddetto Sindaco dal quale non ho ricevuto alcun riscontro.” Nell’ospitare questa nuova e civile nota, che ci sembra carica di prevalente tensione positiva volta al bene di questa realtà balneare, ci auguriamo che -passate le vacanze- anche il Sindaco Tataranno possa dedicare un poco del suo prezioso tempo alle sollecitazioni ricevute con queste due missive della signora Trippitelli. Ma ecco a seguire il testo di questa ultima missiva: “Gentilissimo Signor Sindaco,

in procinto di riparƟre dalle mie vacanze metaponƟne, voglio salutarLa e ringraziarLa perché il Suo silenzio ha avvalorato la convinzione mia (e di una molƟtudine di inguaribili “metaponƟni”) che Metaponto è un “non luogo” per la Sua Amministrazione.

È di pubblico dominio che vi state apprestando a candidare Bernalda quale capitale italiana della Cultura 2026; e se di cultura si parla, Metaponto dovrebbe essere “il” vostro punto di forza !

Che si possa sperare in qualcosa ?

Mi lasci esprimere almeno un desiderio: riqualificazione e completamento del lungomare nella parte ora desƟnata alle giostre con un po’ di verde, delle panchine e una illuminazione che non evochi viali cimiteriali.

L’evento a cui ha presenziato di recente fa onore a Lei e alla Sua amministrazione. Peccato che questo meritevole progetto che ha giustamente catalizzato l’attenzione dei media, sia inserito in un contesto degradato a livelli quasi irreversibili e rischi di essere risucchiato in questo “buco nero”.

Mi permetto di tediarLa ancora un po’ dicendoLe che finché mi sarà possibile continuerò a farLe il resoconto della situazione di Metaponto magari corredandolo con una serie di immagini che in tanti abbiamo deciso di raccogliere come testimonianza visiva di quanto denunciato finora.

Un’ultma cosa.

Considerato che qui non si vede nemmeno un centesimo delle tasse che versiamo al Suo comune (una per tutte: raccolta rifiuti pagata per l’intero anno a fronte di un utilizzo di poco più di un mese), potremmo almeno avere una menzione per il nostro contributo alle luminarie o ai fuochi di artificio per San Bernardino ? Grazie infinite. Cordiali saluti.” Arcangela Trippitelli

P.S. Non sono toscana, come erroneamente detto (Ndr. l’appunto non riguarda Giornalemio.it), ma materana doc e se ho trovato la forza di parlare è stato per dare voce a quei “visionari” che a metà degli anni ’50 accettarono la sfida di contribuire alla bonifica di questo territorio e che da quel momento lo amarono come una loro creatura lasciando tale sentimento in eredità a noi figli.”