Salute a scuola, strumento di prevenzione, formazione e crescita .

“Promuovere la salute nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità, puntando sulla crescita di cittadini consapevoli e responsabili”. Con queste parole l’Assessore regionale alla Salute, politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico, è intervenuto nel corso dell’incontro formativo/informativo rivolto agli insegnanti delle scuole aderenti alla “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono Salute”, svoltosi oggi presso la Sala Inguscio. La preziosa iniziativa rientra nell’ambito dell’Accordo sottoscritto tra la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale (USRB), approvato con DGR n. 758 del 13 dicembre 2024, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP) della Basilicata.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato docenti in rappresentanza di 55 istituti scolastici che hanno aderito al progetto, sono stati presentati i contenuti programmatici della Rete e illustrate le modalità organizzative, con un focus sulle aree tematiche prioritarie: promozione della corretta alimentazione, lotta alla sedentarietà, contrasto alle dipendenze, prevenzione degli incidenti stradali, salute mentale, prevenzione delle malattie infettive ed educazione all’affettività e sessualità consapevole. “Attraverso la collaborazione sinergica tra il sistema sanitario, il mondo scolastico e ovviamente le famiglie – rimarca Latronico – vogliamo creare un ambiente scolastico capace di promuovere stili di vita sani, riducendo i fattori di rischio e la sedentarietà, valorizzando l’importanza dello sport, di una dieta che tenda ed escludere cibi e bevande ultraprocessate e il più generale benessere psicofisico degli studenti. Il ruolo degli insegnanti, protagonisti attivi della Rete, è fondamentale per far sì che la promozione della salute diventi parte integrante della cultura scolastica”.

L’Assessore Latronico ha inoltre ribadito l’importanza di una governance regionale forte e di un approccio multilivello: “La salute dei cittadini non si costruisce solo negli ospedali, ma parte dalle scuole, dalle comunità e dalle giuste scelte quotidiane. La Rete Lucana delle Scuole che Promuovono Salute è uno strumento di prevenzione, di formazione e di crescita consapevole delle nuove generazioni. Un bravo docente – conclude l’assessore Latronico ringraziando Claudia Datena dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale e tutti gli insegnati presenti per l’impegno profuso – non è solo un trasmettitore di conoscenze, ma è soprattutto un educatore alla vita, un punto di riferimento che può insegnare ai giovani a prendersi cura della propria salute, delle proprie emozioni e del proprio futuro”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.