Salud Espana! Sulla strada di casa Luciano e Francesco. Ma prima…

Come tutte le avventure con l’obiettivo raggiunto di Finisterre per Luciano Loizzo, in sella a MotoGuzzi Gt 235 Lodola del 1060 e per Francesco Fiorini in sella a una Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970, è tiempo de gagnar le strade di casa non prima di essere passati per il santuario di Lourdes dopo essere stati a Santiago de Compostela. Una benedizione ci vuole per due ”pellegrini” che si sono fatti il sedere tosto (nonostante le imbottiture) per coprire i 3000 chilometri del tour.



E nel bauletto, oltre al necessario per eventuali piccole riparazioni, portano ricordi, sorrisi e i sapori della buona tavola dopo aver coperto nella giornata di martedì la tappa Oviedo Santander di 210 chilometri, dove hanno provato l’ebrezza del bancomat della nota banca spagnola e incrociato il vaquero, un mandriano, impegnato nella transumanza dalle alturas all’Oceano.. Un gemellaggio con le nostre podoliche e chianine degli Appennini, che spinge a sedersi a tavola per il consueto arrosto corroborante. Del resto temperatura bassa, tra i 20 e i 22 gradi, sotto un cielo nuvoloso. E allora in preghiera…prima di lasciare la Spagna. Ma prima un segno di croce. Porta bene e un brindisi rosso Cardenal… Te gusta Luciano e Francesco?