” Guardi…ancora una volta si è affogato e viene fuori quello che intasa…” . La frase di un residente del rione Piccianello potrà essere pure colorita ma rende quella che è la situazione del tombino di piazza Marconi, abbisognevole di manutenzione periodica. Perchè quando piove, e con insistenza, l’acqua non riesce a drenare e prima o poi fa saltare il tappo di detriti di varia natura. Stessa storia, ma con un problema cronicizzato, da 40 anni buoni, è il tratto prospicente all’ex pastificio Padula e poi Barilla di via Cererie, con il tombino che non riesce a drenare perchè il canale di raccolta è di piccolo diametro. Allagamenti inevitabili con gli automobilisti poco avveduti che finiscono in panne, con l’arrivo per le diverse funzioni di Polizia Municipale e Vigili del fuoco. Su questo tema attendiamo sopralluoghi e interventi dell’Amministrazione comunale, anche in relazione al completamento di un altro terzo del quartiere Piccianello rimasto fuori dalla ‘riqualificazione’ parziale che sta interessando il sol versante compreso tra via Marconi e via Nazionale.