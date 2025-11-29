sabato, 29 Novembre , 2025
HomeCronacaSalta bancomat alla Bper di Pomarico. Appello sindaco Mancini per la sicurezza
Cronaca

Salta bancomat alla Bper di Pomarico. Appello sindaco Mancini per la sicurezza

Franco Martina
Di Franco Martina

” Buon giorno… ci siamo svegliati con il botto e per Pomarico non è un bel risveglio…” Così il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, ha commentato sulla sua pagina social https://www.facebook.com/francesco.mancini.39501/?locale=it_IT l’attacco a opera di ignoti al bancomat della Bper, l’unica del paese di San Michele, fatto saltare con una tecnica consolidata. Ignoto al momento il bottino. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

E il primo cittadino chiede sicurezza , facendosi interprete di un comune sentire di altri sindaci e delle comunità locali. Un appello rivolto al Governo,agli Enti, alle Istituzioni locali pour ringraziando per gli sforzi fatti finora. Il rischio è che, l’auspicio è che non si verifichi un ulteriore taglio dei servizi, come già accaduto altrove o con la chiusura nella fascia notturna di sportelli bancomat laddove ancora ci sono. L’emigrazione, lo spopolamento è causato anche da questo. Il resto, gli annunci, le rassicurazioni non contano. Contano i fatti.

Articolo precedente
A Matera fitti da ”Capitale”. E allora casa a Pomarico, Miglionico e Montescaglioso
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti