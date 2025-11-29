Salta bancomat alla Bper di Pomarico. Appello sindaco Mancini per la sicurezza

” Buon giorno… ci siamo svegliati con il botto e per Pomarico non è un bel risveglio…” Così il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, ha commentato sulla sua pagina social https://www.facebook.com/francesco.mancini.39501/?locale=it_IT l’attacco a opera di ignoti al bancomat della Bper, l’unica del paese di San Michele, fatto saltare con una tecnica consolidata. Ignoto al momento il bottino. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.



E il primo cittadino chiede sicurezza , facendosi interprete di un comune sentire di altri sindaci e delle comunità locali. Un appello rivolto al Governo,agli Enti, alle Istituzioni locali pour ringraziando per gli sforzi fatti finora. Il rischio è che, l’auspicio è che non si verifichi un ulteriore taglio dei servizi, come già accaduto altrove o con la chiusura nella fascia notturna di sportelli bancomat laddove ancora ci sono. L’emigrazione, lo spopolamento è causato anche da questo. Il resto, gli annunci, le rassicurazioni non contano. Contano i fatti.

