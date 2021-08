Tutta la buona volontà che si vuole e le giustificazioni che vogliamo, nonostante le ordinanze a tutela del decoro, le emergenze estive organizzative, ma il risultato – piaccia o no salta all’occhio- e in centro come nei rioni Sassi servirebbe e serve un raddoppio di attenzione per svuotare con maggiore continuità cestini strapieni di ogni rifiuto e per lavare tutto quello che deborda ai piedi degli stessi dove,accanto a liquidi di bottigliette, condimenti di cibi, si aggiungono le urine di varia natura. E con il caldo, passate da piazza Vittorio Veneto a Via Don Minzoni ( la strada impropriamente chiamata boulevard, ma tra le più battute dai turisti), l’effetto si vede e si sente. Purtroppo non piove e quelle strade vanno lavate, come accaduto durante il G20. Non era consuetudine farlo in passato, quando Matera non era città turistica? Ma non si può lasciare le cose come stanno, anche perchè il peso delle presenze è aumentato e il colpo d’occhio non dei migliori. Basterebbe poco, volontà e risorse permettendo, come scrive il concittadino Antonio Serravezza nel servizio che segue, per cambiare le cose. Altrimenti incapperemo in giudizi spesso strumentali con il ripetuto e stra abusato clichè sulla ”vergogna nazionale” , che rimbalzano periodicamente da servizi di alcune testate nazionali. Continuiamo a ripetere che le cose non stanno così. Ma il salotto buono della ex capitale del divano mostra tarli, sudiciume, molle e poliuretano che hanno perso eleganza ed elasticità di un tempo. Altro che sostenibilità, smart, digitalizzazione, bene comune e via con altri slogan che lasciano il tempo che trovano. Contano i fatti e l’immagine che costruiamo, diamo e manteniamo per noi stessi e per quanti vengono a visitare la nostra città dimenticando, in alcuni casi, che è patrimonio di tutti. Ma che serve una gestione e una cura da città turistica.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZACentro storico, crisi senza fine tra abbandono e degrado: «Città a un punto di non ritorno»

Sporco e abbandonato questo è il nostro centro. Quello che non c’era e continua a non esserci è un’idea di città e ben vengano i controlli ma serve altro: il centro storico è un organismo in evoluzione, pensare che soluzioni passate possano andare bene oggi totalmente mutato è fuori luogo. Purtroppo quello a cui stiamo assistendo è ben peggiore, si sceglie in maniera deliberata di non decidere. Ci stiamo abituando alla normalità del degrado. Una sconfitta per tutti. Ora la realtà del centro storico mi amareggia e sconforta per la grave situazione e sconforta per la grave situazione di degrado in cui si trova. Non c’è città oggi che che non abbia cercato di riqualificare il proprio centro storico. Matera ahimè è l’eccezione. Il centro storico attualmente si trova in uno stato di abbandono, disinteresse, incuranza scandalosa. Sono un esempio le due foto allegate scattate presso la “Fontana Ferdinandea” dove si nota oltre a tanta spazzatura il pavimento diventato nero perdendo il suo colore originale e specchiante.

L’importante è avere ideali come si vuole sviluppare il Comune che si amministra, quanta passione si mette nella cura e per il suo sviluppo, quanto lo si ama. L’importante, per chi amministra è servire la propria città e curarla come la propria casa, avere cura di quella famiglia allargata che è la Comunità che un Sindaco deve sentire propria dal giorno della sua elezione. Ci vuole molto? Nessuno chiama nessuno al sacrificio di fare il Sindaco di una città; se sceglie di farlo, bisogna farlo al meglio, senza risparmiarsi mai nell’interesse di un bene, quello del Comune, che gli viene affidato dai Cittadini.