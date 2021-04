Come abbiamo riportato in altro articolo (https://giornalemio.it/politica/le-norme-del-nuovo-decreto-covid-valide-dal-7-al-30-aprile-2021/) ieri il consiglio dei ministri ha approvato un decreto contenente le nuove misure anti-contagio (stop alle zone gialle fino al 30 aprile, obbligo vaccinale per il personale sanitario, previsto un meccanismo per allentare le misure restrittive in caso di miglioramento della situazione epidemiologica, dopo Pasqua si torna in aula fino alla prima media). Sono stati diffusi anche i dati circa la presenza delle varianti di coronavirus in Italia: quella inglese è diffusa all’86,7%, quella brasiliana al 4%, mentre sul fronte vaccinale sono state superate le 10 milioni di somministrazioni di dosi in Italia (sono giunte nel frattempo 500mila dosi di Moderna e sono attese 1,3 milioni di AstraZeneca). L’Oms però denuncia: “In Europa vaccinazioni a una lentezza inaccettabile”. Dunque c’è ancora molto da fare nel vecchio continente, oltre le politiche degli annunci.

Anche nella nostra regione a giorni dovrebbe partire (dosi permettendo) la possibilità di prenotazione della vaccinazione con il portale di Poste.

Venendo ai dati del report odierno diffuso dalla task force della Basilicata relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri, 31 marzo 2021, si rileva una ulteriore risalita dei ricoveri totali (ora a 193) e dell’indice positivi/tamponi che si avvicina al 14%, oltre a due nuovi decessi.

Il report ci dice, infatti, che su 1.388 tamponi molecolari sono stati rilevati 190 positivi (178 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi del 13,69%, in risalita dall’11,93% di ieri e del 10,42% del giorno prima, nonchè al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,94% e a quello nazionale che è del 6,81%.

I nuovi positivi di oggi riguardano ancora Matera con 33 casi (focolaio nell’Ospedale Madonna delle Grazie con diversi sanitari contagiati), Potenza (25), Melfi (13), Grassano (11), Satriano di Lucania (10), Venosa (9) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registrano -purtroppo- due decessi e i ricoveri totali-come dicevamo- risalgono ancora anche rispetto a ieri da 184 a 193, mentre quelli in terapia intensiva variano da 14 a 13 (4 Pz, 9 Mt).

Infine, i guariti sono 91 i guariti della giornata (90 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 4.609.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 01 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 31 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 282.117

Tamponi totali negativi n. 259.968

Persone testate n. 168.803

Tamponi molecolari di giornata n. 1.388

Test antigenici totali 12.334

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 190

Tamponi negativi n. 1.198

RICOVERATI N. 193

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 11

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 30

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 91

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

Abriola

Potenza

POSITIVI TOTALI N. 190

Residenti: n. 178

N. Comune

1 Accettura

1 Avigliano

2 Barile

1 Bernalda

1 Brienza

2 Calciano

2 Episcopia

3 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

11 Grassano

2 Lauria

8 Lavello

2 Maratea

1 Maschito

33 Matera

13 Melfi

1 Miglionico

1 Montalbano Jonico

3 Montemilone

1 Nova Siri

2 Paterno

2 Pietragalla

2 Pisticci

3 Policoro

4 Pomarico (n. 1 domiciliato a Matera)

25 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 San Costantino Albanese

1 Sant’Angelo Le Fratte

2 Sant’Arcangelo

10 Satriano di Lucania

1 Savoia di Lucania (domiciliato a Satriano di Lucania)

2 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Tursi)

2 Terranova di Pollino

8 Tito (n. 2 domiciliati a Potenza)

1 Tramutola

8 Tursi (n. 4 domiciliati a Policoro)

9 Venosa

1 Vietri di Potenza

1 Viggianello (domiciliato a Policoro)

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

2 Liguria (domiciliati a Satriano di Lucania)

1 Sicilia (domiciliato a Melfi)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 09

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

6 Puglia

1 Veneto

GUARITI TOTALI N. 91

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 90

N. Comune

2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Castelluccio Inferiore

2 Grottole

1 Irsina

10 Matera

3 Melfi

2 Montescaglioso

1 Nova Siri (domiciliato a Policoro)

3 Pisticci

4 Policoro

50 Potenza

1 Rapone

3 Rionero in Vulture

2 Ruoti

1 Sant’Angelo Le Fratte (domiciliato a Brienza)

1 Stigliano

1 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.609

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.416

DECEDUTI RESIDENTI N. 431

GUARITI RESIDENTI N. 14.087