Come oramai sta accadendo da giorni c’è una crescita quotidiana, sebbene contenuta, dei positivi al covid19 anche qui in Basilicata. Tra i tamponi processati ieri 27 agosto, sono stati rilevati quattro nuovi positivi: 2 a Matera, 1 a Montescaglioso e 1 a Rivello. Ma c’è da registrare anche una guarigione.

Insomma, come avevamo scritto qualche settimana fa (https://giornalemio.it/politica/piu-tamponi-per-tutti/), si rende sempre più urgente giungere ad un maggiore capacità di ricerca dei positivi facendo un numero maggiore di tamponi al fine di individuare ed isolare con la maggiore velocità possibile i casi ed evitare che contagino altri.

Ed inoltre in realtà in cui le autorità emanano ordinanze come quella di Matera con cui si obbliga all’uso delle mascherine in talune zone della città, non sarebbe male una organizzazione migliore come ad esempio una cartellonistica in prossimità di tali aree che ricordi tale obbligo, considerato che non tutti stanno sul web e a giudicare dall’alto numero di persone che circolano che in tali aree senza il dispositivo. Provare per credere.

Ma ecco il report della “task force regionale” con cui si “comunica che ieri, 27 agosto, sono stati processati 613 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 4 sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 1 persona residente nel comune di Rivello; 2 persone residenti nel comune di Matera; 1 persona residente nel comune di Montescaglioso.

Nella giornata è guarita 1 persona residente in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 26 (ieri erano 23 a cui si aggiungono le 4 nuove positività e si sottrae 1 persona guarita) .

Attualmente sono 2 le persone ricoverate presso le strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza e l’altra nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 26.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 376 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera; 10 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 23 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 55.308 tamponi, di cui 54.668 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento il 29 agosto, alle ore 12,00.”

Segue bollettino con tutti i dati riassuntivi.