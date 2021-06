Puglia con altri ritmi e promesse mantenute, perchè il turismo per funzionare deve mantenere tutti i servizi, altrimenti si resta al palo e si fanno solo chiacchiere. La partenza del servizio di trasporto estivo, organizzato dalla Provincia di Lecce, per consentire a residenti e turisti di spostarsi dalle località dell’interno alle marine, riparte con piena soddisfazione degli operatori economici. Tredici linee operative dal 26 giugno al 5 settembre, consultabili sul sito della Provincia, come riporta il servizio di leccenews24.it https://www.leccenews24.it/attualita/salento-in-bus-orari-e-linee.htm?fbclid=IwAR30u0xqxPpX8fU0gVhvPenoSGoI8CGlaucCv0SO8DOzG1llHEn1eBbOd_Y . E da noi, in Basilicata, da Matera alla costa, e viceversa, e da Matera all’aeroporto di Bari ? Attendiamo segnali, comunicazione, dopo gli annunci – come riportato in altri servizi- delle scorse settimane per l’avvio di una decina di linee https://giornalemio.it/cronaca/navette-per-aeroporto-bari-e-stazione-ferrandina-datevi-una-mossa-prima-del-g-20/ .I soldi ci sono… Ma finora nulla.



Siamo fermi alle due navette attivate dalla Regione Puglia il 2 luglio 2020. Probabile che per il G20 almeno una parte di quel servizio partirà. Ma non si può andare con i tavoli e i tira e molla stagionali. I servizi vanno garantiti tutto l’anno evitando diatribe, trattative tra enti locali e consorzi. Così non va. La competitività di una offerta turistica si valuta sulla efficienza ed esistenza dei servizi, ma con continuità. Non si può stoppare a scadenza del servizio e poi vedere cosa fare. Altrimenti, ed è auspicabile, che si dia la possibilità ai privati di investire nel settore. La competizione serve eccome. Matera città turistica, e con essa il Metapontino, non può perdere terreno e opportunità per ritardi e responsabilità che si ripetono stancamente ogni anno.

Per saperne il sito www.provincia.le.it. Sono operative 13 linee principali di collegamento tra Lecce, i Comuni dell’entroterra e le principali località costiere, integrate con altre 15 linee secondarie a copertura del Salento. Nella rete 2021 è stato inserito anche il collegamento da Lecce a Casalabate. Le linee fanno rete con sistemi ferroviari e corse dirette agli aeroporti pugliesi. E’ in funzione il sistema di biglietteria elettronica, attraverso la piattaforma informatica Itineris, del Consorzio regionale Cotrap



Le 13 linee di Salentoinbus

Linea 101: Lecce -Torre dell’Orso – Otranto

Linea 102: Gallipoli – Maglie

Linea 103: Maglie – Santa Cesarea Terme – Castro – Marina di Andrano

Linea 104: Lecce – Porto Cesareo – Gallipoli

Linea 105: Otranto – Santa Cesarea Terme – Castro-Santa Maria di Leuca

Linea 106: Lecce – Maglie – Otranto

Linea 107: Lecce – Maglie – Tricase – Santa Maria di Leuca

Linea 108: Lecce – Gallipoli – Santa Maria di Leuca

Linea 109: Galatina – Galatone – Gallipoli

Linea 110: Porto Cesareo – Riva degli Angeli

Linea 111: Nardò – Santa Maria al Bagno – Santa Caterina

Linea 112: Soleto -Torre dell’Orso

Linea 113: Lecce – Squinzano – Casalabate