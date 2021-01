Mentre continua la campagna vaccinale che ha coperto circa un milione di persone (la Basilicata si colloca penultima nella classifica della somministrazioni delle dosi), in giornata sono attesi due importanti provvedimenti sul fronte covid: la firma del nuovo Dpcm e la definizione delle zone in cui si troveranno le regioni nella prossima settimana.

Il nuovo dpcm conterrà tutte le misure anti Covid che saranno in vigore da domani 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo in cui dovrebbe esserci la riapertura di musei e mostre in zona gialla e lo stop all’asporto dopo le 18 per i bar (ma non per i ristoranti). Nel mentre riparte anche la scuola in presenza per le superiori dal 18 gennaio, tranne che nelle regioni che si troveranno in zona rossa, ovviamente.

Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità definirà, invece, i nuovi colori delle regioni a decorrere da domenica. Lombardia, Sicilia ed Emilia sembra vadano verso la zona rossa, ma a rischio alto sarebbero in tutto ben 11 regioni. Con le nuove soglie a quota 1 si entra in zona arancione e con 1,25 in quella rossa.

Ma ecco i dati odierni relativi alla stessa Basilicata, così come forniti dalla Regione, in base ai quali si apprende che i tamponi processati ieri, giovedì 14 gennaio, sono stati in tutto 963 e dagli stessi sono emersi 85 positivi (di cui 76 residenti) con una percentuale di incidenza dei positivi dell’8,83% (un dato altalenante rispetto al 13,40% di ieri e del 6,96% del giorno precedente. Dato odierno inferiore al dato medio della settimana precedente che è stato del 10,96% ed anche a quello nazionale che è del 10,74%. Il totale dei positivi lucani sale a 6.614.

Rimangono fermi a 84 i ricoveri ospedalieri totali ed anche quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 4 (tutti al San Carlo di Potenza). Ci sono stati altri 3 decessi e i guariti 48.

Ed ecco a seguire i dati in dettaglio dei dati:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 15 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 14 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 198.403

Tamponi totali negativi n. 183.796

Persone testate n. 124.461

Tamponi molecolari di giornata n. 963

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 85

RICOVERATI N. 84

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 06

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 06

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI N. 48

DECESSI TOTALI N. 3

Residenti: n. 3

• Muro Lucano

• Potenza

• Tursi

POSITIVI TOTALI N. 85

Residenti: n. 76

N. Comune

3 Acerenza

1 Baragiano

2 Bella

1 Brienza

3 Castelluccio Inferiore

1 Genzano di Lucania

12 Grumento Nova

4 Lagonegro

5 Lavello

5 Marsicovetere

1 Matera

4 Melfi

1 Oppido Lucano

1 Pescopagano

1 Pietragalla

1 Pisticci

3 Pomarico

3 Potenza (n. 1 domiciliato ad Avigliano)

1 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 Salandra (domiciliato a Matera)

1 San Martino d’Agri (domiciliato a Viggiano)

7 Sarconi

3 Satriano di Lucania

1 Spinoso

3 Vaglio Basilicata

6 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione

2 Puglia (domiciliati a Potenza)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 7

N. Regione

1 Campania

6 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 45

N. Comune

2 Atella

12 Avigliano

3 Brienza

5 Latronico

9 Lauria

3 Maschito

1 Matera

2 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Montemilone

1 Montescaglioso

2 Palazzo san Gervasio

1 Potenza

1 Trecchina (domiciliato a Lauria)

1 Vaglio Basilicata (domiciliato a Lauria)

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 2

N. Regione/Stato estero

2 Campania (domiciliati a Potenza)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.614

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.530

DECEDUTI RESIDENTI N. 282

GUARITI RESIDENTI N. 5.098