Saldi a Capodanno? A Matera con i turisti.

L’offerta è di un ribasso al 50 per cento, partendo dal 30, per l’avvio della campagna dei Saldi che era nell’aria dal periodo natalizio. E l’avvio il 2 gennaio 2023 , a Matera, ha sorpreso sopratutto i turisti di altre regioni, Sicilia e Basilicata escluse, che dovranno attendere il 5 gennaio per cercare l’affare. Capi di abbigliamento, calzature, valigeria in particolare che hanno avuto una anticipazione, qua e là, con iniziative promozionali o con quel ” black friday”, il venerdì nero di importazione americana che è durato alcuni giorni, che ha interessato anche il web. Per il settore commerciale i ‘saldi’ rappresentano una opportunità per incrementare gli introiti, rinnovare l’offerta e pensare alla stagione primaverile, nonostante l’anticipazione di questi giorni. Da parte delle associazioni dei consumatori il ”decalogo”, con i consueti consigli utili su pubblicità dei prezzi da esporre con l’indicazioni di quello iniziale e lo sconto praticato, garanzie su merci difettose, il divieto nelle vendite di fine stagione è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari” o di analoghe forme. Argomenti trattati sui siti delle autorità di tutela dei consumatori e in alcuni forum.