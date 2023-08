Salario minimo subito! Petizione on line in corso

Ce lo hanno chiesto in tanti. Ma al momento, almeno a Matera, la petizione per il ”Salario minimo subito” si fa solo on line. Del resto finora non sono giunti comunicati da parte di partiti, movimenti o sindacati che si siano attrezzati per farlo in piazza con i banchetti o che abbiano comunicato che si possa farlo presso il Municipio. C’è tempo e fino ad allora c’è un indirizzo sul web per farlo https://www.salariominimosubito.it. Passaparola. Chissà che il governo, almeno in parte, riveda una questione che – di fatto- è una bomba sociale. Del resto la situazione è cambiata poco sulle risorse agli enti locali per progetti, attività formative, e controlli ispettivi. Un passo alla volta e con il carovita c’è poco da scherzare…



dal sito https://www.salariominimosubito.it

Metti la tua firma a supporto

di una retribuzione giusta

e per il salario minimo!

Petizione a sostegno dell’approvazione della proposta di legge Atto Camera n. 1275 per introdurre il salario minimo a 9 euro l’ora (ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione).

Scarica la proposta di legge

La nostra Costituzione, all’articolo 36, dice che chi lavora ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Questo diritto viene costantemente violato: in Italia, infatti, sono più di tre milioni le persone che pur lavorando sono povere.

Per questo le forze di opposizione (ALLEANZA VERDI E SINISTRA – AZIONE – MOVIMENTO 5 STELLE – PARTITO DEMOCRATICO – PIÙ EUROPA) hanno firmato una proposta unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all’ora, senza considerare tredicesima, quattordicesima, tfr, ecc, che devono essere in più.

IL MIO SOSTEGNO ALLA PROPOSTA UNITARIA DELLE OPPOSIZIONI PER RAFFORZARE I CONTRATTI COLLETTIVI E FISSARE UN SALARIO MINIMO

Inoltre la proposta rafforza la contrattazione collettiva, facendo valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

In questo modo si combattono i contratti “pirata”, le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori.

La proposta estende i suoi effetti anche a lavoratrici e lavoratori parasubordinati e a tanti autonomi.

Le forze di opposizione si stanno battendo perché questa proposta di legge sia approvata dal Parlamento.

La maggioranza ha provato, prima, a cancellare la legge e ne ha, poi, imposto lo stop per almeno due mesi.