Gli insegnamenti più importanti ci vengono spesso dai bambini. Sono loro, infatti, che con la loro ingenuità riescono a vedere la vita come andrebbe vista ed a riempire il cuore di pace, come andrebbe fatto.

E’ la “lezione” impartita dai piccoli allievi della scuola dell’infanzia della sezione B di Salandra, attraverso la recita “Un magico Natale”.

Le maestre intercettando lo spirito natalizio che ogni bambino aspetta con gioia ed entusiasmo hanno preparato nei minimi dettagli una emozionante manifestazione.

E il canale privilegiato per trasmettere questo sentimento è stato la musica e la recitazione, ottimi mezzi di comunicazione per far esprimere gli stati d’animo e le diverse emozioni. La drammatizzazione ha trattato temi importanti quale l’accoglienza, l’inclusione e la felice cooperazione dei bambini di tutto il mondo che festeggiano la nascita di Gesù, quale evento centrale che lega come un filo magico tutti i popoli del mondo. Infatti si ritrovano

nella stanza di Antonio i suoi amici e anche altri bambini provenienti dai vari continenti della Terra, rendendo il Natale magico con l’intervento, in seguito, del Re dei Re che attraverso una bellissima canzone trasmette il messaggio di Pace universale.

Spettatori emozionati genitori, nonni e zii che con smartphone e videocamere alla mano hanno catturato i momenti salienti della manifestazione.

Per poter realizzare ciò è stata fondamentale la cooperazione sempre attiva dei genitori, delle collaboratrici scolastiche Pina e Beatrice che hanno pazientemente soddisfatto ogni esigenza organizzativa e didattica. Ma i ringraziamenti che le maestre hanno voluto estendere sono stati in particolar modo alla Dirigente scolastica, prof.ssa Isabella Abbatino che ha accolto e condiviso le richieste degli insegnanti e alla vice preside Anna Grassi.

Ringraziamenti anche al Sindaco di Salandra Gianfranco Tubito e Don Giorgio ma soprattutto al professor Mimmo Zotti per la sua disponibilità, generosità, ma soprattutto per la “santa” pazienza, sinonimo di professionalità che ha avuto nei confronti dei bambini – e non solo – per ciò che riguarda la parte musicale. Ma nell’applauso finale c’erano inclusi i ringraziamenti alle maestre Paola Scotellaro e Ottavia Masiello, nonchè a Donata Zagaria che nonostante è una insegnante collocata a riposo non si è comunque risparmiata ed ha offerto tutta la sua amorevole collaborazione e professionalità.