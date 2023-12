Salandra (MT) sarà don Fabio Vena il neo parroco

Sarà don Fabio Vena il nuovo parroco di Salandra (MT) dal prossimo 02 febbraio 2024. Sono state rese note, infatti, dall’arcivescovo mons. Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, le nuove nomine della Diocesi “allargata”. Don Fabio prenderà il posto di don Giorgio Saleh da diversi anni parroco di Salandra che, a sua volta, ricoprirà il suo incarico a San Mauro Forte al posto di don Giuseppe Di Perna. Don Fabio è un giovane parroco ma ha già al suo attivo tanta esperienza in quanto, finora parroco in solidum non moderatore di Stella Maris a Marina di Pisticci e vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni Bosco a Marconia. La comunità di Salandra e quella di Pisticci hanno un unico filo conduttore: San Rocco. In entrambi i casi, infatti, il Santo di Montpellier è il Patrono e ad ogni modo molto venerato.