Saggio di fine anno della scuola secondaria di Pomarico – IC Miglionico

Si è tenuto nella serata del 7 giugno, presso il Palazzetto dello sport di Pomarico, il “Saggio di fine anno” delle classi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I Grado.

“Ragazze e ragazzi -si legge in una nota- del corso musicale hanno eseguito un bel repertorio di brani di musica leggera e musica classica in un bell’ensemble composto da clarinetti, pianoforte, trombe, e chitarre. Il concerto tanto desiderato e atteso, arriva al termine di un anno di intenso lavoro, coordinato e seguito dai docenti di strumento musicale, Prof. Francesco Buzzella, Prof.ssa Valentina Madalena, Prof. Marco Sinno e Prof. Alberico Larato.

Le alunne e gli alunni hanno potuto finalmente esibirsi in uno spettacolo dal vivo, dopo la pausa forzata richiesta dall’emergenza pandemica, sotto lo sguardo orgoglioso del Dirigente Scolastico Caterina Policaro, del Sindaco Francesco Mancini e dell’Ammistrazione Comunale di Pomarico che ha contribuito alla realizzazione della serata, oltre che dei genitori e dei docenti dell’istituto.”

“Splendida serata e meraviglioso spettacolo” commenta la prof.ssa Angela Armandi, referente di plesso della Secondaria di Pomarico. “I ragazzi hanno dato dimostrazione delle loro competenze e del loro talento”.

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione Comunale che ha omaggiato i docenti e i ragazzi, donando loro una targa di riconoscimento per le brillanti performance musicali.

Nel corso della serata è stata consegnato l’assegno di borsa di studio, da parte del presidente dell’Associazione “Gianfranco Lupo”, alla studentessa della classe prima della secondaria di I grado, Maria Diletta Provenzano, per i significativi miglioramenti in ambito disciplinare e comportamentale conseguiti durante l’anno scolastico. L’associazione, impegnata su più fronti nel sociale, premia da anni, su indicazione del Consiglio di Classe, i ragazzi e le ragazze del primo anno della scuola media, classe frequentata da Gianfranco Lupo, mantenendo viva la sua memoria attraverso attività di grande valore etico e umanitario.

Il Dirigente Scolastico Caterina Policaro ha rivolto parole di ringraziamento e riconoscimento a tutte le classi dell’indirizzo musicale e del plesso di Pomarico, e ai docenti: “Il concerto saluta nel migliore dei modi un anno scolastico impegnativo per tutti, forse anche più del precedente. La scuola, però, è andata avanti con determinazione e coraggio, fedele alle sue responsabilità e alla sua missione: aver cura di ogni studentesse e di ogni studente, favorire in ogni modo la loro formazione in un ambiente sereno e stimolante, nonostante tutto. Ci auguriamo che ora si proceda, fuori dal rischio contagio, nel migliore dei modi alla ripresa della normalità scolastica e non solo. Le figure interessate al territorio e all’educazione dei giovani, appartenenti al mondo della scuola, dell’ amministrazione locale, al corpo docenti e alle famiglie, abbiano a partire da oggi modo di ritrovarsi speriamo spesso in un clima festoso per raccogliere i frutti del proprio impegno”.