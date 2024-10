Sabato notte torna l’ora solare: lancette un’ora indietro, si dormirà un’ora in più.

Ci siamo. Come ogni anno è giunto il momento di tornare all’ora solare. E ci apprestiamo a spostare le lancette dell’orologio….con il solito dubbio (scagli il primo orologio che gli capita chi non è pervaso per un attimo da questo smarrimento): un’ora avanti o indietro? Ebbene, per promemoria collettivo, ricordiamo che -nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre, alle 3,00 – sarà necessario spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, mettendole quindi sulle 2,00. Ovviamente, come ogni anno, saremo soggetti al dibattito irrisolto tra chi ritiene che l’ora legale vada estesa a tutto l’anno, chi difende la parzialità attuale….e chi la ritiene superflua, solo un fastidio. Ma tant’è.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.