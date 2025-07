Sabato l’inaugurazione del MoJo Museum a Montalbano Jonico

Il 19 luglio, alle ore 18.00, la Città di Lomonaco, in provincia di Matera, si prepara a inaugurare ufficialmente il MoJo Museum – Museo dei Calanchi.

Questa nuova iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale con il coordinamento dell’Assessorato al Turismo, rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio culturale locale, offrendo un luogo dedicato alla bellezza, alla storia e al futuro del territorio.

La cerimonia di inaugurazione avrà luogo in via Aporti alle 18.30, con il tradizionale taglio del nastro. Prima di questo momento, il Giardino delle Mura Medievali ospiterà un incontro moderato dal giornalista Antonello Lombardi sul tema “Le ragioni di un progetto di valorizzazione: la connessione con il territorio”. “Questo appuntamento servirà a presentare il MoJo Museum e a discutere l’importanza del legame tra cultura e comunità”, hanno annunciato il sindaco, Giuseppe Di Sanzo e l’assessore al Turismo, Ines Nesi.

Numerosi rappresentanti istituzionali sono attesi all’evento, tra cui il noto giornalista Filippo Roma, volto de Le Iene e autore del romanzo “Si ami chi può”, la cui ambientazione è proprio in Basilicata. La serata promette di essere un’occasione imperdibile per esplorare le prospettive future di Montalbano Jonico attraverso il prisma della cultura e della partecipazione comunitaria.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.