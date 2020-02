Sabato 22 febbraio a Matera, al mercato coperto di “Campagna Amica” di Coldiretti, “Cibo in maschera” .

Dalle 10 alle 13 degustazione di dolci del Carnevale e festa della pentolaccia lucana, alla presenza delle più famose maschere tradizionali della regione. “I produttori di Coldiretti aspettano clienti e consumatori per fare festa insieme e svelare i segreti della tradizione contadina – spiega Gianfranco Romano, presidente provinciale della Coldiretti Matera – ma l’iniziativa di sabato è anche un modo per ricordare ai consumatori che è tanto il cibo in circolazione che ‘si maschera’ da italiano. A livello globale è di oltre 100 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare con un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale”.