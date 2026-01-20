Sabato concerto per la Giornata della Memoria

Sabato 24 gennaio, alle ore 20.00, la Chiesa di San Francesco da Paola (Via XX Settembre 13, Matera) ospiterà il concerto “L’Enigma Eterno. Violoncelli per la Memoria”, promosso dal Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera in occasione della Giornata della Memoria.

Protagonisti della serata saranno gli allievi e le allieve delle classi di violoncello dei professori Antonio Di Marzio e Sebastiano Severi, che daranno vita a un percorso musicale interamente dedicato al tema della memoria storica e collettiva, attraverso un repertorio capace di evocare le ferite, le ombre e le speranze del Novecento.

Il programma propone musiche di Maurice Ravel, Ernest Bloch, Mieczysław Weinberg, Max Bruch, accanto a musiche tradizionali dell’Europa orientale, in un intreccio di linguaggi e sensibilità che invita alla riflessione sugli eventi che hanno segnato profondamente l’umanità nel secolo scorso. Alcuni dei brani eseguiti sono arrangiati oltre che dagli allievi stessi, anche da Demetrio Lepore e Anna Claudia Scammacca. Il concerto sarà accompagnato da una guida all’ascolto a cura dell’allieva Ester Giannelli.

Il concerto si inserisce in un contesto di particolare valore simbolico e spirituale, grazie alla collaborazione del parroco don Davide Mannarella, e intende offrire al pubblico non solo un’esperienza musicale, ma anche un momento di raccoglimento e consapevolezza.

Ad esibirsi saranno gli allievi Michelangelo Abbate, Ester Giannelli, MariaPia Lazazzara, Pasquale Lovecchio, Antonio Macaione, Davide Olivieri, Alessandro Paolicelli, Francesco Pompilio, Rossana Raguso, Maryia Yasiukevich.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.