Sabato a Potenza per far curare una ”Sanità”…alla canna del gas

…E’ l’obiettivo di Cgil, Cisl, Uil, Enti locali, associazioni che sabato 19 novembre manifesteranno a Potenza, davanti alla sede della Regione, per dare uno scossone alla giunta guidata da Vito Bardi affinchè si prendino cura- e in concreto- della Sanità di Basilicata, rimuovendo quello strabismo operativo che non si muove dal capoluogo di regione. Del resto i dati sulla migrazione sanitaria sono chiari, con il disagio crescente della gente costretta a rivolgersi altrove, dove magari ci si trova davanti allo sforamento di budget per i pazienti extrargionali- è il caso dell’ospedale ”Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari) che è diventato punto di riferimento per l’area materana ( dove il depotenziamento del Madonne delle Grazie di Matera e del Giovanni Paolo I di Policoro sono una triste realtà) e per il versante bradanico materano e potentino. Temi sul quale persiste il silenzio e l’immobilismo regionale.



” Sanità se la non curi, non ti cura”, come riporta il tema-slogan della manifestazione a Potenza, è anche protestare per questo e contro silenzi, mediocrità, opportunisti e da disegnati tracciati nel corso di precedenti consiliature regionali, che hanno portato alla situazione attuale. Occorre far sentire voce e presenza davanti al Palazzo di via Anzio. Per questo anche da Matera, da Policoro, Melfi, Lagonegro e dai vari comprensori ci si sta organizzando con i bus, contattando le sedi sindacali, come riporta la locandina della Cgil di Matera, ma anche con veicoli privati. Occhio,però, all’autovelox e rallentate all’ingresso di Potenza…In corso di accelerazione, invece, la raccolta firme che ha raggiunto quasi quota 10.000. Si va vanti per superare questo traguardo e non sono escluse tappe in altri luoghi per superare la opportunistica sordità di quanti continuano a non voler sentire…Servono fatti, e finora non ne abbiamo visti, e non annunci di disponibilità al confronto, che servono solo a prendere tempo. La Sanità regionale, e materana in particolare, è alla canna del gas da tempo.