Il ritardo e le carenze di strumenti e di infrastrutture di comunicazione digitale c’era nel BelPaese a due e a tre velocità, o byte e mega per stare sulla rete, ed è esploso con l’epidemia da virus a corona e, in particolare, nel Mezzogiorno. Alcuni hanno a malapena il telefonino, un computer o un tablet a casa che serve a tutta la famiglia e con un segnale internet che è di bassa musica, o di bassa musica come è nella tradizione delle feste delle nostre parti. Altro che larga banda e ”5G”. Una situazione che, piaccia o no, si è manifestata in tutta la sua precarietà con le lezioni a distanza. Assenze giustificate a presenze precarie, quando il computer se lo devono passare tra fratelli, sorelle. E poi i ci sono i ragazzi disabili che hanno una doppia barriera da superare. Potevano stare a guardare due ”Angeli” della solidarietà come don Angelo Tataranni e il dottor Cilla, che in pensione sta bene se fa il volontario militante? Certamente no…E allora eccoli, insieme ad altre persone della Parrocchia di San Rocco, per una raccolta fondi e di attrezzature, supporti informatici e digitali per colmare almeno in parte questa lacuna. Mano alla coscienza, al portafogli e guardatevi intorno. Magari aziende, voi o altri hanno un computer, un tablet a prendere polvere o è in parte superato, ma puo’ essere rigenerato e tornare ad aprire una finestra sul mondo dell’istruzione e della comunicazione in men che non si dica. Di seguito tutti i dati, iban bancario compreso, per una piccola ma grande operazione solidale che parte da due persone stimate e popolari della nostra città.

EMERGENZA SCUOLA

In collaborazione con Don Angelo e con il dott. Vito Cilla, abbiamo pensato di avviare una raccolta fondi destinata agli studenti di tutte le scuole. Sono necessarie schede, ricariche telefoniche e router, strumenti compensatori per alunni con disabilità e quant’altro ci verrà richiesto. Ogni più piccolo contributo sarà utile. Chiunque abbia necessità del predetto materiale, può rivolgersi a Don Angelo.

A seguire il messaggio che Don Angelo rivolge a tutti coloro che vorranno collaborare . Grazie

Rossella Acito

L’IBAN per donare è: IT67Y0538716100000008019324 intestato a Parrocchia San Rocco

Causale: EMERGENZA SCUOLA

Carissimi,

ormai da quasi tre mesi, stiamo vivendo una difficile situazione …

Le parole di Papa Francesco pronunciate in piazza S. Pietro deserta, risuonano vive nei nostri cuori e nella nostra mente:

“Ci siamo trovati impauriti e smarriti….Tutti fragili e disorientati…Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, importanti e necessari.

Tutti chiamati a remare insieme; tutti bisognosi di confortarci a vicenda.”

Tanti si sono ritrovati improvvisamente a dover fronteggiare situazioni che per i più erano impensabili. Un lavoro precario svanito ,uno straccio di stipendio volatilizzato ,l’impossibilità’ a sopperire anche a quei beni primari come il cibo, difficoltà nel pagamento degli affitti di casa o delle bollette delle utenze.

Una rete di solidarietà è stata intessuta rafforzando quella già esistente.

Stiamo cercando di dare con tanta umiltà un aiuto alle singole persone e a tantissime famiglie.

Tra i bisogni emersi c’è anche quello di fornire ai ragazzi e ai giovani in difficoltà gli strumenti di comunicazione oggi indispensabili per la scuola a distanza. Chi volesse contribuire al sostegno di alunni anche con disabilità importanti, per una più facile comunicazioni , potrà donare direttamente presso la Parrocchia di S.Rocco, al n.tel.0835 310050 oppure attraverso l’iban della Parrocchia di S.Rocco.Vi ringrazio per tutto quello che con la vostra sensibilità e il vostro grande amore, state permettendo di attuare attraverso il vostro grande amore..Non posso fare altro se non abbracciarvi, anche se virtualmente e porgervi il mio affettuoso saluto.

D.Angelo.