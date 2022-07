S.o.S Pomarico continua a cedere. Datevi una mossa!

Le frane e i cedimenti si susseguono (ormai abbiamo perso il conto) e per Pomarico il futuro è sempre più in certo. Non servono interventi provvisori, ma strutturali. Il Comune, come ripete come un disco rotto il sindaco Francesco Mancini, da solo non può farcela. E nemmeno la protezione del Patrono San Michele Arcangelo può smuovere la situazione più di tanto. Serve un programma concreto di ”largo respiro” per risolvere la situazione. Ma occorre far presto e con progetti e risorse concreti. Dopo potrebbe essere troppo tardi. Ieri un pezzo del centro storico e oggi un escavatore finito in una voragine. La prossima frana potrebbe provocare una disgrazia. Pensateci , e ci riferiamo alle Istituzioni, che leggeranno queste righe.



Quanto potrà reggere ancora Pomarico e la sua comunità?

Non sono più disposto ad assistere a tragedie sfiorate per cause non imprevedibili e non naturali. Nei prossimi giorni chiederò a sua Eccellenza il Prefetto l’apertura di un tavolo tecnico permanente con la Regione Basilicata, l’acquedotto Lucano, l’Egrib e la stessa Prefettura di Matera.

Questa situazione non è più sostenibile, il pericolo di smottamenti e di crolli a causa di rotture di condotte idriche e fognarie ha oramai cadenza quotidiana. Credo sinceramente che non possiamo più fare affidamento solo alla buona sorte che ci ha assistito in passato, vedi la grande frana e che ci continua ad assistere ogni giorno.

La nostra comunità è scossa da questi eventi che stanno segnando la stabilità di strutture pubbliche e private del nostro centro abitato. Le continue rotture delle tubazioni dell’Acquedotto Lucano stanno letteralmente sgretolando in modo inesorabile la zona castello.

Ora bisogna accelerare il più possibile l’iter già avviato con Egrib per lo stanziamento dei finanziamenti di una nuova rete idrica, fognaria e di acqua bianche di tutto il centro storico di Pomarico. Questo è l’unico e il solo modo possibile per evitare tragedie troppe volte sfiorate.

Nell’immediato il Comune di Pomarico garantirà tutto il sostegno possibile ai cittadini che hanno subito danni e invita tutti i proprietari di immobili che hanno subito danni da rotture o perdite a segnalare il tutto ad Acquedotto Lucano.