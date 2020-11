Abbiamo recuperato una foto d’epoca, tratta dalla guida di Matera del medico pediatra e storico locale Mauro Padula, pubblicata nel 1965 dai fratelli Montemurro editori, per fissare l’istantanea di un pezzo del paesaggio e della storia dei rioni Sassi. E’ lo jazzo di ” Ciuli Ciuli” , uno dei tanti soprannomi del passato della gente degli antichi rioni di tufo, ubicato sotto il versante del Casalnuovo del Sasso Caveoso, area del trentennale e inattuato progetto (parliamo dei contenuti) del Museodemoetnoantropologico, con il suggestivo masso roccioso che rischia di finire nella sottostante gravina.



A segnalarcelo quell’appassionato di camminate per l’agro (e non solo) che è il materano Rocco Castellano: zio Rocco per tanti. I segni della instabilità e dell’abbandono ci sono tutti ed è bene che i soggetti istituzionali preposti alla tutela dei rioni Sassi e dell’Habitat rupestre, patrimonio dell’Umanità dal 1993, evitino che prima o poi accada il peggio. Potremmo perdere per sempre quell’ovile del passato, testimonianza dell’attività armentizia e di una civiltà agropastorale scomparsa. Gli anziani ricordano.I giovani un po’ meno. Ma è opportuno che gli enti di tutela tengano il polso dello stato di salute del nostro patrimonio. Altri siti rupestri sono in pericolo e a rischio crolli. C’è bisogno di manutenzione periodica. Le radici di piante che spaccano il masso roccioso o tufaceo e altri segni di degrado del tempo e dell’incuria degli uomini sono il segno di quanto persone come Rocco , legati alla storia e all’ambiente del territorio, denunciano da tempo. E lo hanno fatto, come noi, prima e durante l’anno di Matera capitale europea della cultura. Se si fossero investite risorse in questo settore (sarebbero bastate poche migliaia di euro) creando opportunità di lavoro per giovani e imprese locali, avremmo manutenuto e restaurato chiese rupestri, jazzi, masserie, tratturi, asceteri, edicole votive. Del resto ci sono ”studi” e ”buone pratiche” dal Codice di pratica di Giuffrè all’esemplare restauro della Cripta del Peccato Originale , dagli studi sulle tecniche tradizionali di Ipogea e alla miriade di esperienze passate per gli uffici comunali o delle soprintendenze che sarebbero serviti allo scopo. Ma nulla o quasi lo scorso anno. I cantieri di Invitalia sulla Murgia? Altro contesto e filosofia. Serve un approccio diverso al problema ormai poliennale della manutenzione e del recupero. Occorre fare di più quanto a presenza, prevenzione e intervento sul territorio. Magari rilanciando quell’Ufficio Sassi che, pur con alcuni limiti, garantì il supporto della legge 771/86, che andrebbe rifinanziata. C’è tanto da fare ancora nei rioni Sassi e l’allarme per lo jazzo di Ciuli Ciuli e di altri siti rupestri sono tra questi. Ma senza interventi invasivi, che alterino l’integrità e la storia dei luoghi.