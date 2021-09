Non bastava il degrado con i segni del tempo, ora anche l’autografo di un visitatore di passaggio come abbiamo già visto, purtroppo, in siti rupestri o sul altri monumenti e testimonianze del passato. Una firma inutile, che non serve, ma che auspichiamo, possa servire quantomeno a favorire un intervento di pulitura e di restauro di quel segno della religiosità popolare, del quale abbiamo già parlato in passato. L’anno prossimo Papa Francesco sarà a Matera per il Congresso eucaristico nazionale. E ci piacerebbe che per quella data, il quadro della Madonna del Soccorso, un tema di stretta attualità, torni allo splendore di un tempo. Mano alla coscienza, al portafogli (va bene anche una sottoscrizione) per pulire e quell’edicola in stato di abbandono collocata in via san Giacomo una strada della ”Civita” conduce sul versante del Sasso Caveoso.



Ce ne siamo occupati più volte in passato affinchè qualcuno mettesse mano alla coscienza, al cuore e al portafogli, o con una sottoscrizione popolare, per restaurare l’ edicola votiva dedicata a ”Maria Santissima del Soccorso”. Una delle tante testimonianza della religiosità popolare materana, della gente dei rioni Sassi, che troviamo in sia San Giacomo, la strade della ” Civita” che porta in alto in piazza Duomo e in basso al Museo della Scultura contemporanea. Fu realizzata ” a divozione di Luisa Epifania e Maria Santospirito nel 1930, da una mano d’artista locale, quella degli Epifania come riporta una scritta. Una famiglia che ha realizzato vari esemplari del carro trionfale di cartapesta per la festa della patrona Maria Santissima della Bruna. L’edicola, che mostra i segni del tempo, raffigura una Madonna con Bambino e alcune figure in adorazione. Intorno una cornice lignea che cade a pezzi e in alto un fascio di cavi che andrebbe sistemato e non solo per una questione di decoro urbano. Siamo davanti a un dipinto policromo a olio su rame che attende di tornare all’antico splendore, come gran parte di questo patrimonio di arte semplice e devozionale che costituisce un itinerario dell’anima e delle escursioni tra i Sassi, il Piano e l’agro.

Ne abbiamo parlato in più occasioni per quanto fatto da privati in vico Case Nuove o dall'Associazione Maria Santissima della Bruna a Gradoni Municipio. Spunti di riflessione di stretta attualità. Attendiamo gesti di buona volontà. Amministrazione comunale compresa, non appena si sarà organizzata