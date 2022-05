E’ un passaparola e la difficoltà è oggettiva.Anche nel settore turismo è diventato difficile trovare personale qualificato, e non solo, da impiegare.E i motivi sono tanti, legato a opportunità diverse come quelle create da un biennio di ‘attese’ legato alla pandemia da virus a corona, o da altre aspettative legati a costi e rapporti di lavoro. Una questione che riguarda sia gli operatori del settore che i potenziali lavoratori delle diverse figure professionali, come sta accadendo per il manifatturiero. Questione che abbiamo segnalato due mesi fa nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/a-a-a-turismo-63-posti-di-lavoro-a-matera/ , che ha destato commenti diversi. E allora come se ne esce? Serve, come riporta nelle sue riflessioni Antonio Serravezza, che continua a viaggiare, annotare, osservare e proporre che si arriva a una formazione mirata con garanzie per imprese e professionalità che dovranno ricoprire ruoli diversi nei settori ricettivi, della ristorazione, accoglienza e via elencando. Finora abbiamo letto e visto in poco. Nessun segnale dal Governo, alle prese con il caro prezzi delle bollette energetiche. Ma anche quello del lavoro ne ha uno…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Negli ultimi mesi continuiamo a leggere richieste di personale per il settore del turismo e della ristorazione. Quelli del turismo e della ristorazione sono i due settori che probabilmente maggiormente hanno risentito dei continui stop dovuti alle fasi altalenanti della pandemia. Molti candidati preferiscono guardare altrove anziché rimettere il proprio futuro all’incertezza del comparto dove la metà delle imprese lamentano di non riuscire a trovare dipendenti. In molti, tra la possibilità di reperire un altro lavoro e quella di aspettare la ripresa delle attività di ristorazione e accoglienza hanno fatto scelte diverse, non tralasciando il fatto che vivere con il denaro della cassa integrazione è stato per tanti impossibile.

C’è però anche un altro aspetto da tenere in considerazione: l’impegno in presenza e gli orari che caratterizzano professioni come quelle del cuoco o del manager di hotel per esempio. L’opinione comune tende a sottovalutare le competenze richieste a chi lavora nel settore e a considerarlo faticoso e privo di tempo libero. In realtà è un lavoro che dà soddisfazioni, anche maggiori rispetto a chi lavora in solitaria davanti ad un monitor, ma che deve recuperare appeal. Si tratta inoltre di un’attività che richiede skill specifiche per questo è cruciale che i percorsi formativi rispondano prontamente alla domanda del settore.

A Matera, città turistica, risulta al momento impossibile trovare camerieri, cuochi e baristi. Suggerirei ai ristoratori materani di andare a lezione per imparare a reclutare e formare personale di livello, motivato e responsabile. Solo così gli aspiranti camerieri che chiedono di poter lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza ai candidati che, dopo un primo colloquio, spariscono letteralmente nel nulla. Da quelli che si rifiutano di lavorare nel fine settimana a cuochi e baristi con famiglia e mutuo a carico che, a causa della pandemia,, hanno abbandonato la professione in favore di occupazioni più stabili. Senza dimenticare gli scippi di collaboratori tra locali concorrenti “ 50 euro in più e ti salutano”. Sono queste alcune delle facce della crisi del personale che da diversi anni a questa parte attanaglia hotel, ristoranti e bar di Matera ma anche di tutta Italia.