S.o.S La ballerina di Dalì ha bisogno di rifarsi il trucco

I segni delle intemperie ci sono tutti e per la ballerina sul pianoforte disegnata da Salvador Dalì, che campeggia in piazza san Francesco d’Assisi, è il momento di rifarsi il trucco. Un invito rivolto agli organizzatori della mostra affinchè, come accaduto in passato, provvedano a rimuovere quella patina di ossido e di polveri che ha alterato i colori della ballerina. Lo chiede Antonio Serravezza, che ha segnalato il problema, e i turisti che sono soliti scattare foto e selfie ricordo. Tra meno di 20 giorni è la festa della Bruna, patrona di Matera. Si fa in tempo per rifare il trucco alla ballerina? Riteniamo di sì…grazie



LA RIFFLESSIONE DI SERRAVEZZA

Attraversando Piazza San Francesco vi sarete accorti che la ballerina del Pianoforte Danzante, opera di Dalì, sta cambiando colore a causa delle intemperie. Molte persone sanno che il rame reagisce con l’aria per formare il verderame e il suo colore speciale originale sta mutando a causa delle sue condizioni ambientali. Non è una semplice reazione singola tra rame e ossigeno per produrre un ossido verde come si potrebbe pensare. Essenzialmente, il colore verde è il risultato del rame che entra in contatto con acqua, ossigeno e anidride carbonica nel tempo. Ciò fa sì che un rivestimento si sviluppi sulla superficie.

Anche la famosa Statua della Libertà negli Stati Uniti è ricoperta con un iconico colore blu-verde. Tuttavia, non è stata sempre verde. Quando la statua fu inaugurata nel 1886, era di un colore marrone lucido, come un penny. Nel 1906, il colore era cambiato in verde. La ragione per cui la Statua della Libertà ha cambiato colore è che la superficie esterna è ricoperta da centinaia di sottili fogli di rame. Il rame reagisce con l’aria per formare una patina o un verderame. Lo strato di verderame protegge il metallo sottostante dalla corrosione e dal degrado, motivo per cui le sculture in rame, ottone e bronzo sono così resistenti. Solo il 9 maggio 1993 la Statua della Libertà fu rimossa dal suo sito per una serie di restauri che durarono cinque mesi. Dopo questo ciclo di restauri la statua è stata ripulita periodicamente ogni due, tre anni.

Questo esempio ci fa comprendere che se la nostra opera di Dalì non sarà ripulita al più presto ci ritroveremo fra qualche mese la “ballerina” rivestita di verde e con la possibilità di ossidazioni importanti in alcune parti sensibili.