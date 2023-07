S.o. s incendi.Servono Squadra notturna e proroga servizi Aib a Policoro

I numeri degli interventi per spegnimento incendi nel Materano , a causa di una estate sulla graticola parlano chiaro. Il Servizio Aib va prorogato fino a metà settembre, visti i cambiamenti climatici e le presenze turistiche,e occorre provvedere anche per le emergenze notturne. E del resto gli organici del Corpo dei vigili del Fuoco sono quelli e oltre non si può andare. Da qui la richiesta a provvedere per tempo. I segretari dei sindacati dei vigili del Fuoco della provincia di Matera con una nota inviata al comandante provinciale del Corpo, a Regione Basilicata, Prefetti di Potenza e Matera,al direttore regionale dei Vigili del Fuoco e al presidente della Provincia di Matera, hanno chiesto di prolungare fino al 15 settembre prossimo l’attività delle squadre Antincendio boschivo (Aib) di Policoro e di istituire anche una squadra di pronto intervento per le ore notturne, presso la sede centrale di Matera, per tutta la durata della convenzione Aib 2023. La richiesta e’ stata motivata con l’aumentato numero delle richieste di interventi in tutte le ore della giornata e in relazione alle alte temperature, alla fragilità del territorio e alla scadenza della convenzione Aib di Policoro al 31 agosto che dovrà esser portata all’attenzione della commissione paritetica territoriale. L’istanza è stata sollecitata con una nota a firma dei sindacati Conapo Vigili del Fuoco, Fns Csil, Vigili del fuoco Fns cisl , Vigli del Fuoco Cgil Fp e Confsal vigili del fuoco.



Matera 29/07/2023

Oggetto: Richiesta di prolungamento del periodo e di presenza squadre aggiuntive in assetto

AIB c/o Comando Prov.le VVF MATERA – “Convenzione AIB 2023”.

le scriventi OO.SS., valutati i periodi previsti in convenzione AIB destinati sul territorio provinciale di cui

all’ODG n.313 del 04.07.2023, considerata la situazione di criticità sul piano incendi che sta attanagliando tutto

il Sud Italia, compreso il territorio provinciale materano, si rende a nostro avviso, necessario intensificare

squadre e prolungamento del periodo da coprire.

Le enormi criticità che ogni anno rendono la campagna antincendio boschiva per il CNVVF difficoltosa, sono legate a diversi fattori di “rischio”: climatiche (non prevedibili), orografiche (non modificabili) e logistiche.

Quest’ultime, sarebbero da prefigurare e pianificare al fine di prevenire e contrastare in modo più efficace gli incendi boschivi, attuando una più capillare presenza delle squadre VVF tanto di giorno che di notte.



Coordinamenti e Segreterie Provinciali Vigili del Fuoco Matera

Ci riferiamo ai numerosi interventi di incendio che si stanno verificando soprattutto sul versante della Costa Jonica e che vedrà terminare il periodo in convenzione (per la sede di Policoro) il 31.08.2023.

Da considerare, inoltre, la mancanza totale di squadre in assetto AIB nelle ore notturne, impegnando, così, le sole squadre ordinarie a discapito di tutto il servizio di soccorso tecnico urgente.

In termini numerici effettivi, dal 1 luglio ad oggi le squadre operative in assetto AIB su Matera e Policoro hanno effettuato più di 85 interventi prevalentemente nella bollente fascia Jonica, senza considerare altre decine e decine di interventi effettuati dalle squadre ordinarie, rimarcando la solitudine operativa nelle fasce notturne che ha visto impegnate sempre e solo le squadre ordinarie per circa 40 interventi.

Tale necessità si configura per meglio far fronte sul nostro territorio particolarmente fragile e con diverse decine di chilometri quadrati di aree boscate, spesso, a ridosso di centri abitati e/o abitazioni private delocalizzate in aree agricole, senza dimenticare le strutture ricettive adiacenti a pinete che in questi giorni ospitano migliaia di turisti;

E’ doveroso ricordare, tra l’altro, che la costa Jonica registra una massiccia presenza di turisti, come anche la stessa città di Matera, meta di tantissimi visitatori anche in questa stagione.



Richiamando gli artt. 4 e 16 della convenzione AIB 2023 sottoscritta con la Regione Basilicata,

CHIEDIAMO alla S.V. di sottolineare tali criticità alla competente Commissione Paritetica invitando gli stessi a prevedere un prolungamento del periodo assetto AIB c/o il distaccamento di Policoro fino al 15 settembre p.v. e che venga istituita una squadra nelle ore notturne c/o la sede Centrale fino al termine del periodo di durata della predetta Convenzione AIB 2023.

CONAPOAndrea Trombett,a VVF FNS CISL Luigi Sabatelli, VVF CGIL FP Giovanni Montemurro , VVF CONFSAL VVFNunzio Scalcione