Petrolio e non solo hanno fatto saltare conti e bilanci delle imprese di costruzioni stradali di Puglia e Basilicata, che sono in forte difficoltà per far fronte ad appalti, cantieri e a mandare avanti le attività. Con i prezzi alle stelle e in continuo aumento si è alla canna del gas o quasi, per restare in tema, vista l’aumentata instabilità procurata dai mercati e dalla guerra in Europa. Claudio Nuzzaci, imprenditore del settore, che ha il polso dello stato di sofferenza delle imprese pugliesi e lucane si è mosso in maniera intelligente e lungimirante, insieme ad altri colleghi, per trovare una soluzione. ” Così -ha commentato Nuzzaci- non si può andare avanti”.Ed è per questo che per martedì 1 marzo ore 14.30 ,presso Hotel Parco dei Principi di Bari, lungo la strada che conduce all’aeroporto , è stato fissato un incontro con tutti gli operatori economici del settore delle costruzioni stradali . Obiettivo : trovare insieme una soluzione all’incremento esponenziale del costo delle materie prime. Altrimenti, aspetto di non poco conto, tutta la progettualità- per esempio – prospettata e legata all’adeguamento infrastrutturale contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rischia di restare sulla carta. E su questo aspetto Governi nazionali e locali con le società del settore, a cominciare dall’Anas, devono contribuire a trovare soluzioni, prima che sia troppo tardi.