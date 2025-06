S.o.s da Gaza: Fate presto, la gente muore anche per fame

Un video, che circola sul web, lanciato da un giornalista palestinese rimasto intrappolato nella striscia di Gaza. E un appello a fare presto con l’apertura di corridoi umanitari ‘’credibili’’ per rifornimenti alimentari, cure sanitarie, assistenza in generale alla popolazione civile priva di tutto e sotto i bombardamenti quotidiani della “macelleria’’ israeliana, alla ricerca degli ostaggi rapiti da Hamas durante il raid sanguinario di due anni fa. Appello raccolto da un gruppo di avvocati italiani, e tra questi la materana Angela Bitonti, impegnata da sempre in vicende, storie, bisogni di quanti vivono in situazioni di precarietà e sofferenza. Appelli al governo italiano,in linea con le scelte statunitensi e italiane, e con quelle europee di conseguenza. Appello all’Onu, che sconta l’immobilismo dei veti incrociati. Non voltiamo dall’altra parte: l’indifferenza è l’anticamera di sfruttamento, svolte autoritaria, cancellazione delle libertà e di genocidi, già visti e che continuiamo a vedere e sentire tutti i giorni nei diversi territori del Pianeta.



QUANDO I DIRITTI UMANI MUOIONO E L’UMANITÀ TACE

“Vi scrivo oggi perché ho un disperato bisogno

della vostra assistenza umanitaria e professionale.

A Gaza, le condizioni di vita e di sicurezza sono diventate insopportabili.

Faccio del mio meglio per continuare a documentare la verità e le sofferenze del mio popolo,

ma la situazione ha superato la mia capacità di sopportazione.

Siamo molto vicini alla morte. Tutti potremmo morire da un momento all’altro.

Ve lo chiedo a nome di tutto l’oppresso popolo di Gaza:

è necessaria l’apertura di corridoi umanitari per consentire alla popolazione e ai bambini la possibilità di evacuare e mettere in salvo le loro vite.

Autorizzo voi avvocati, in mio nome e per mio conto, a domandare la fine immediata delle gravi violazioni contro i civili palestinesi e tutti i bambini di Gaza.

Chiedo che l’assistenza medica sia garantita a tutti i feriti in particolare ai bambini. Vi autorizzo, inoltre, ad esprimere alle Nazioni Unite

e a tutti gli organismi di Giustizia Internazionale il mio profondo dolore e la mia indignazione come cittadino palestinese per il genocidio di un intero popolo.

Chiedo che venga restituita la speranza ai sopravvissuti.

Che la pace sia con voi.”

Alcuni avvocati italiani impegnati nella difesa dei diritti umani sono stati raggiunti nelle ultime ore da un videomessaggio drammatico inviato da un giornalista palestinese intrappolato nella Striscia di Gaza. Nel messaggio, il giornalista lancia un appello straziante affinché si ponga immediatamente fine al fuoco e al drammatico bilancio umano del conflitto in corso.

Il contenuto del videomessaggio, trasmesso con evidente difficoltà in un contesto di blackout comunicativo, ha colpito profondamente gli avvocati, che denunciano pubblicamente quanto ricevuto come testimonianza diretta della sofferenza di una popolazione civile in cerca di protezione e giustizia.



«Non possiamo restare in silenzio davanti a questa richiesta di aiuto:

Il diritto internazionale umanitario parla chiaro: la vita dei civili va tutelata in ogni circostanza», affermano i legali, che chiedono l’intervento immediato della comunità internazionale per fermare le ostilità e avviare un percorso credibile per la pace e la giustizia.

Gli avvocati si stanno attivando per trasmettere il materiale ricevuto a istituzioni internazionali e organismi indipendenti per i diritti umani, affinché venga documentato e preso in seria considerazione nei dibattiti in corso.

Un videomessaggio, di cui il giornalista domanda la maggiore diffusione possibile tra mass media e istituzioni,- dice l’avv . Angela Maria Bitonti – affinchè il mondo sappia cosa sta accadendo a Gaza, senza filtri mediatici o stumentalizzazioni politiche, direttamente dalla voce dei sopravvissuti”.

L’Avv. Stefano Zacchetti aggiunge: «Come operatori del diritto, continuiamo a studiare con rigore tutti i rimedi internazionali accessibili che possano offrire una risposta concreta a questa richiesta di protezione e giustizia. Tuttavia, non possiamo ignorare i limiti formali e procedurali che spesso ostacolano un intervento tempestivo: norme rigide, meccanismi di giurisdizione complessi, e una lentezza istituzionale che mal si concilia con l’urgenza di fermare una tragedia in corso.»

“Nella Striscia di Gaza, i Diritti Umani Fondamentali sono ridotti al silenzio sotto le macerie.

Il diritto alla vita, seppur sancito da ogni Convenzione Internazionale, è minato ogni giorno da bombardamenti, carestie imposte, mancanza di assistenza medica e crollo dei servizi essenziali. Le vittime civili sono padri, madri, bambini, studenti, medici. Sono vite spezzate senza giustificazione- afferma l’avv Sonia Sommacal

Persino il diritto di esprimersi, di comunicare, di accedere all’informazione, è soffocato da un assedio prolungato che isola la popolazione e la priva della propria voce. In un mondo connesso, Gaza è un’eco silenziata.”

“Non c’è pace possibile senza giustizia, e non c’è giustizia senza il riconoscimento pieno e concreto dei diritti umani per tutti.”

Ciò nonostante, il 4 giugno 2025, gli USA(storicamente e politicamente alleati di Israele) opponevano l’unico veto contrario a una Risoluzione ONU che chiedeva il cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente a Gaza, il rilascio degli ostaggi e l’accesso umanitario senza restrizioni.

Molti Paesi, come il Venezuela, hanno denunciato questo veto come una forma di complicità con le violazioni del Diritto Internazionale Umanitario.

L’umanità è impotente dinanzi all’interesse di una sola nazione cha ha potuto bloccare la volontà umanitaria di quasi tutto il mondo (14 voti a favore, 1 contrario).

Questo è stato il quinto veto esercitato dagli Stati Uniti su risoluzioni simili dall’inizio del conflitto, evidenziando un coinvolgimento diretto non solo politico, ma anche strategico, nella gestione della crisi e nella protezione degli interessi israeliani in sede ONU.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è nata nel 1945 sulle ceneri della Seconda guerra mondiale, con un mandato chiaro e nobile: preservare le generazioni future dal flagello della guerra e tutelare i diritti fondamentali dell’uomo. Eppure, in diversi contesti storici e – drammaticamente – ancora oggi, proprio l’istituzione creata per impedire i crimini più atroci si trova paralizzata, incapace di fermare atti di genocidio.

Nel cuore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il diritto di voto — e in particolare il potere di veto detenuto da pochi Stati nel Consiglio di Sicurezza — continua a rappresentare un ostacolo insormontabile per decisioni realmente condivise in tema di pace e diritti umani.

Rivedere il sistema di voto — limitando il veto, ampliando il Consiglio, istituendo meccanismi di emergenza — non è solo un tema tecnico ma anche una questione di giustizia e di sopravvivenza per l’autorità morale delle Nazioni Unite.

Invero, si tratterebbe di formalizzare una prassi già consolidata, non scritta ma riconosciuta grazie a codici di condotta o regole di comportamento, che impone ai membri di Organi internazionali di dichiarare eventuali conflitti di interessi ed astenersi dalle decisioni dalle quali potrebbero ricavare vantaggio personale.

Se l’ONU non può impedire un genocidio quando esso si compie davanti agli occhi del mondo, allora non solo siamo difronte al fallimento di un sistema, ma addirittura al

tradimento della sua stessa ragion d’essere.

Conclude l’avv. Lucia Galletta “sebbene l’ONU abbia le sue debolezze, attualmente, è l’unico spazio globale dove ancora, oltre che denunciare e discutere, si può negoziare al fine di apprestare rapidamente una tutela effettiva ai Diritti Umani violati.”