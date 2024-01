S.o.S Biblioteca. La Protezione civile fa ”Makramè”. Petizione a quota 25.000

E l’idea di realizzarne uno nell’androne dei portici dell’Annunziata, a ridosso di quella che doveva essere l’antica Porta degli Esposti, non poteva che venire a ragazzi cresciuti e non poco come quelli della Protezione Civile. Così in men che non si dica, sul muro prossimo all’ingresso del presidio permanente allestito dagli ”Amici della Biblioteca”, ecco prendere forma un allestimento particolare con le fotografie (originali) di ”zio” Pio Acito. Quel cigno creativo di Legambiente e di mille altre battaglia, che sta bene sulla scala…e sui campi di battaglia, nonostante il grigio dei capelli. E così è venuto fuori il ” Makramè” , che è una tecnica molto antica che consiste nell’annodare delle corde, cordini o filati utilizzando solo le mani per creare arazzi e, come si dice oggi, installazioni a tema. Come quello di salvare la Biblioteca ” Tommaso Stigliani”, finita nell’impasse del ‘silenzio assenso’ che lega Provincia e Regione, ma senza che i cittadini se ne facciano una ragione. C’è un progetto che farà altro, da quanto riporta una nota della Provincia,ma non c’è ad oggi alcuna notizia sull’accredito di 1,3 milioni di euro per la gestione ordinaria di quella istituzione culturale. Siamo in campagna elettorale e gli strani e sinistri silenzi proprio non convincono. Per il resto un ringraziamento ai ”giovani” della Protezione civile, accorsi numerosi per raccogliere l’S.O.S della ”nostra” Biblioteca e ”salvare la cultura”.