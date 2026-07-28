S.O.S Anziani il Comune di Altamura ha un ”Asso” nella manica

Ed è il nome dei volontari di una associazione per l’assistenza sanitaria e supporto sociale che coordinare una serie di iniziative per gli anziani di Altamura durante il periodo estivo. Così problemi come solitudine, alte temperature, bisogni primari saranno tra le priorità per aiutare nonni rimasti soli o che in generale hanno bisogno di essere seguiti. Un monitoraggio telefonico all’insegna del ”Ue’ cumba Antonj, cumma Mariett, tutt’appost? Come ti senti. Di cosa hai bisogno?” E poi una campagna informativa per illustrare le iniziative di Asso.



Comunicato.

Estate: attività di assistenza agli anziani.

Il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessora alle politiche sociali Angela Miglionico comunicano l’avvio di “Estate. Anziani sicuri”. È questo il nome del progetto promosso dal Comune di Altamura per confermare l’impegno a tutela della popolazione anziana maggiormente esposta ai rischi legati alle elevate temperature. Un’iniziativa concreta promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali e pensata per rispondere ai bisogni delle persone fragili nei mesi più caldi dell’anno con iniziative che comprendono l’assistenza nelle faccende quotidiane e attività di socializzazione.

Il piano prevede una serie di azioni e interventi quotidiani coordinati dall’Associazione Asso per assistenza sanitaria e supporto sociale con l’obiettivo primario di contrastare la solitudine. In base a una convenzione con il Comune, il progetto prende il via con una campagna informativa a cura dell’associazione Asso con la distribuzione presso farmacie, studi medici, centri di aggregazione e uffici comunali di depliant informativi con consigli pratici per affrontare le ondate di calore.

I volontari Asso si occuperanno di aiutare e supportare gli anziani nelle attività quotidiane a partire dal monitoraggio telefonico e chiamate di compagnia per verificare lo stato di salute e le necessità quotidiane dell’anziano oltre all’aiuto nelle faccende quotidiane: spesa, consegna farmaci e disbrigo pratiche. Inoltre, per limitare il rischio di isolamento degli anziani, sono previste specifiche attività per stimolare il corpo, la mente e la socialità che si svolgeranno presso la sede dell’Associazione in viale Martiri 64. Il piano include anche teleassistenza e telesorveglianza con sistemi di controllo e sicurezza per gli anziani attraverso dispositivi di emergenza e monitoraggio.

L’iniziativa, unica nel suo genere ad Altamura, terminerà a fine settembre.

I contatti dell’Associazione sono: 080.9140585 – 375.1415818

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco