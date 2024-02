”S” come sicurezza…si provveda per quegli spuntoni

Qualcuno potrebbe farsi male, inciampando per un motivo o per un altro, magari per recuperare il cane che è fuggito dall’altra parte del guard rail. E del resto gli spuntoni di ferro,ossidati dal tempo, andrebbero coperti con dei “cupolini” di plastica e isolati. La segnalazione viene da viale Italia, dove l’Amministrazione comunale di Matera ha fatto realizzare e riaperto al traffico, lo scorso anno, una importante ”bretella” di collegamento tra via dei Normanni e viale Italia. Ce ne occupammo in occasione della riapertura al traffico, raccogliendo la soddisfazione dei residenti per l’opera realizzata, istanze in tema di viabilità… e per il ripristino di alcune opere, come una scalinata deteriorata, di collegamento tra i diversi piani della sede stradale. Giriamo la segnalazione all’assessorato comunale per i lavori pubblici.