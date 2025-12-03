S…come Sarcuni e una storia di successo partita dal suo ”G.B Pentasuglia”

A 10 anni dalla vendita della start up ”PizzaBo” che consentiva di gestire le prenotazioni nelle pizzerie, e con un interessante introito, che gli ha consentito di investire altrove e di lavorare tra Stati Uniti e Inghilterra, con periodici ritorni nel BelPaese, come riportano le cronache, il giovane imprenditore materano Christian Sarcuni ha ”restituito” un pizzico delle sua esperienza agli studenti del suo vecchio Istituto scolastico, in occasione dei 60 dalla fondazione. Un tempo si chiamava Istituto tecnico industriale ”G.B Pentasuglia” oggi Istituto di Istruzione Superiore. E in 60 anni ne ha fatta di strada tra ricerca, innovazione, progettualità e formato tante professionalità, eccellenze, che come Christian si sono guardati intorno e ”quasi per gioco” hanno incontrato il successo. Una storia esemplare la sua, che gli ha cambiato la vita tra opportunità, sacrifici e ambizione di fare sempre meglio. Christian è ragazzo ”posato” che sa guardarsi dentro e intorno per meditare su quanto fatto e ha dispensato utili consigli per quanti inseguono un sogno. E dai banchi e dai laboratori del ” Pentasuglia” che porta il nome del telegrafista dei ”Mille” di Garibaldi più di uno ce l’ha fatta. Parola di Christian Sarcuni.



Christian Sarcuni a Matera per le celebrazioni dei 60 anni dell’IIS Pentasuglia!

Questa mattina l’IIS Pentasuglia ha avuto l’onore di accogliere un suo ex alunno davvero speciale: Christian Sarcuni, fondatore della startup PizzaBo, poi acquisita da Just Eat. Un professionista brillante, appassionato e… inarrestabile!

Alla presenza degli studenti di quarta Informatica e del Liceo delle Scienze Applicate, Sarcuni ha raccontato il suo percorso: dal diploma al Pentasuglia, alla nascita dell’idea di PizzaBo, fino alla crescita straordinaria della piattaforma e alla sua acquisizione milionaria.

Nato come progetto semplice ma innovativo, PizzaBo cresce rapidamente fino a gestire migliaia di ordini in diverse città italiane.



La passione, la creatività e le competenze acquisite durante gli anni di studio, sia di programmazione sia di elettronica, sono state fondamentali per sviluppare il sistema che ha rivoluzionato il food delivery in Italia.

L’acquisizione della startup prima da parte di Rocket Internet e poi da parte di Just Eat ha dato vita ad un percorso ricco di soddisfazioni ma anche di decisioni difficili. Sarcuni ha condiviso con i ragazzi riflessioni sincere: cosa ha funzionato, cosa avrebbe fatto diversamente, e cosa significa davvero crescere come imprenditore. L’ energia, la passione, la curiosità e la determinazione sono stati ingredienti fondamentali per il suo successo. Sarcuni ha ricordato anche quanto la formazione ricevuta al Pentasuglia e il supporto dei suoi docenti, molti dei quali presenti oggi, sia stata decisiva per costruire il suo futuro.

È stato un incontro ispirante, ricco di spunti e di motivazione per gli studenti presenti, che hanno potuto vedere come un’idea nata sui banchi di scuola possa diventare un progetto capace di lasciare il segno.

Il Pentasuglia festeggia i suoi 60 anni guardando avanti, con storie come queste

