Ruoti festeggia i 102 anni di Rosina Gentilesca!

“Oggi la nostra comunità festeggia i 102 anni di Rosina Gentilesca! –scrive in una nota il sindaco di Ruoti (PZ) Franco Gentilesca in cui aggiunge che “In occasione di questo straordinario compleanno, lui e il Vicesindaco Maria Troiano le hanno fatto visita per portarle di persona gli auguri dell’intera Amministrazione Comunale, unendosi ai festeggiamenti insieme ad amici, parenti e alla Dottoressa Caterina Russillo. Un traguardo meraviglioso, che porta con sé il valore di una vita intera vissuta con forza, dignità e grazia. Rosina è parte della storia della nostra comunità, testimone preziosa di oltre un secolo di cambiamenti, custode di ricordi e di valori che ci appartengono tutti. 102 anni sono un dono raro e straordinario, un patrimonio umano che arricchisce chi ha la fortuna di starle vicino. Che il calore della nostra comunità le arrivi forte e sincero in questa giornata di festa! Buon compleanno, Rosina!”

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