…e se supera i palazzi di piazza della Visitazione, nell’area a ridosso dei parcheggi del Tribunale, significa che -immaginiamo- una vista panoramica sul centro e sulla murgia c’è. Ma attendiamo , per un giudizio definitivo, che vengano montate le cabine per accogliere le impressioni di quanti cittadini e turisti saranno in visita a Matera per le festività natalizie. Il colpo d’occhio c’è. Certo la collocazione su una parte alta come la collina del castello, per esempio, avremmo dato un’altra prospettiva. Ma per problemi logistici non è stato possibile. Valutazione per l’edizione 2022 e per una necessità di ordine generale, che è quella di dotare Matera di uno spazio per ”spettacoli viaggianti. Roba da piano regolatore generale, da asse commerciale e da altri siti valutati in passato, come il campo Fiere in località San Vito della Prima Repubblica. Problema non di poco conto visto che la città tra un paio di anni, se e quando andrà in porto il progetto di parco intergenerazionale di piazza della Visitazione, perderà lo spazio sempre più angusto di piazza Matteotti-piazza della Visitazione destinato a ospitare il Luna Park per la festa del 2 luglio. Un pezzo di economia della festa che rischia di finire al momento non si sa dove. Agli amministratori comunali ma anche ai privati l’invito a pensarci e a progettare, con carta e soldi alla mano, lasciando perdere le meteore del Pnrr…