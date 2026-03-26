Rubino (MTDem): presentata interrogazione per censimento stalli per parcheggio disabili

“È stata presentata un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore competente per chiedere l’avvio di un censimento aggiornato degli stalli di parcheggio riservati alle persone con disabilità presenti sul territorio comunale.” E’ quanto annuncia Angelo Rubino, consigliere comunale di Matera Democratica, con una nota in cui aggiunge che “Gli stalli dedicati rappresentano un presidio fondamentale per garantire il diritto alla mobilità, all’autonomia e all’inclusione delle persone con disabilità. Tuttavia, nel corso degli anni si sono verificati cambiamenti nelle condizioni dei beneficiari — come trasferimenti, variazioni dello stato di salute o decessi — che rendono alcuni stalli non più utilizzati.

A seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, è emersa la presenza di posti riservati oramai non più occupati, una situazione che rischia di generare inefficienze e, soprattutto, di negare opportunità a chi oggi ne avrebbe realmente bisogno.

L’interrogazione mira a fare chiarezza su più punti:

se l’Amministrazione abbia effettuato negli ultimi anni un censimento aggiornato;

se esista un sistema di monitoraggio periodico sull’utilizzo degli stalli;

se si intenda procedere a una verifica complessiva su tutto il territorio comunale;

quali azioni si intendano adottare per la revoca o assegnazione degli stalli non più necessari.

Viene inoltre richiesta trasparenza sui tempi di avvio e conclusione del censimento, oltre alla pubblicazione aggiornata dei dati relativi agli stalli disponibili e assegnati.

“Garantire un uso corretto e dinamico degli stalli per disabili significa tutelare un diritto fondamentale. Non si tratta solo di organizzazione degli spazi, ma di rispetto, equità e attenzione verso le persone più fragili della nostra comunità.”

L’obiettivo è quello di costruire una gestione più efficiente, equa e trasparente, capace di rispondere concretamente ai bisogni reali dei cittadini.”

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