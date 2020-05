Non si conosce quanto denaro ci fosse nella cassaforte a servizio del Postamat, rubata la notte scorsa da ignoti a Grassano (Matera). Ma il furto ha destato scalpore perchè consumato nella centrale piazza Arcangelo Ilvento. Dove ci sono il Municipio e altre funzioni prossime al corso principale. Un colpo davvero audace che avrebbe portato a un bottino di entità superiore, se i ladri avessero potuto portar via anche un’altra cassaforte, contenuta all’interno dell’ufficio postale . E’ rimasta, invece, imbragata all’ingresso dell’Ufficio. L’avrebbe portata via su un mezzo utilizzando un braccio meccanico. Qualcosa è andato storto, forse un imprevisto, che ha consigliato i ladri a lasciar perdere. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Grassano e Tricarico. Quanto ai ladri senz’altro sono di fuori regione, come accaduto in passato per altri furti di questo tipo.