Rubano l’auto e si ‘filmano’ lungo la strada. Due ventenni arrestati dai Carabinieri

Non hanno resistito a fissare quell’episodio su un video tanto da filmarsi mentre percorrevano, a bordo di un’auto rubata a Metaponto, le statali ”Jonica” e ”Basentana” mentre erano diretti a Bernalda, dove sono stati intercettati e arrestati dai Carabinieri della compagnia di Pisticci. E così per due ventenni della zona, uno dei quali incensurato, è scattato l’arresto dopo un inseguimento nell’abitato e poi a piedi. I militati dell’Arma, come riporta la nota che segue, erano stati allertati dal proprietario dell’auto. Utili alla cattura dei due giovani, che dovranno rispondere di furto aggravato in flagranza di reato, anche i video della zona e quello sul telefonino di uno dei due autori della sottrazione dell’auto.



I CARABINIERI ARRESTANO DUE VENTENNI PER FURTO DI AUTOVETTURA

(Matera) I Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati alla repressione dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato in flagranza di reato per furto di un’autovettura, un ventiquattrenne domiciliato a Metaponto, già noto e gravato dall’ordine di lasciare il territorio nazionale, ed un ventitreenne incensurato, residente a Bernalda.

I due giovani, in orario serale, nella frazione di Metaponto, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, si sono appropriati della sua utilitaria, dileguandosi rapidamente.

La vittima, accortasi subito del furto, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri al “112” e così sono scattate le ricerche che hanno consentito di rintracciare i due uomini ancora a bordo dell’auto nel centro di Bernalda. Gli stessi, nonostante l’alt intimato dai militari dell’Aliquota Radiomobile dell’Arma, hanno proseguito la corsa sino a quando, sempre braccati, hanno deciso di abbandonare il veicolo e proseguire la fuga a piedi, venendo comunque raggiunti ed arrestati dai Carabinieri.



Nel corso della speditiva attività d’indagine sono state riscostruite le fasi del furto tramite l’acquisizione dei filmati dell’impianto di videosorveglianza installato presso l’abitazione della vittima ed il recupero di un video, salvato sullo smartphone di uno dei due giovani, nel quale gli stessi, divertiti, si filmano mentre sono a bordo dell’auto rubata e percorrono la Statale Jonica e la Basentana.

Dopo le formalità di rito, l’auto è stata riconsegnata al proprietario e gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa

Comando Provinciale Carabinieri Matera

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