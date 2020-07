“La Fim Cisl si afferma come il sindacato più rosa nel distretto automotive di Melfi.” E’ quanto scrive in una nota la sigla sindacale specificando che: Alle elezioni per il rinnovo della Rsu nell’azienda Snop Automotive, infatti, per la sigla sindacale della Cisl è stata rieletta Giusi Di Leonardo che conferma il suo personale primato di donna più votata in tutto l’indotto e il primato della Fim come organizzazione che valorizza il ruolo delle donne in un contesto storicamente maschile.”

“Non a caso – spiega il segretario generale Gerardo Evanglista – è della Fim anche l’unica delegata donna nello stabilimento Fca, Francesca Lapadula. Siamo molto contenti del risultato ottenuto alla Snop e dei consensi tributati dalle lavoratrici e dai lavoratori alla nostra Giusi Di Leonardo per il lavoro fatto in questi anni e soprattutto per aver offerto uno sguardo femminile alla vita di fabbrica.”

“La Fim – conclude Evangelista – crede nel valore delle donne e continuerà a investire su di loro anche per riequilibrare la rappresentanza di genere in considerazione del fatto che sono tante le donne che lavorano in Fca e nelle aziende dell’indotto“.