Lo ricordate il tormentone musicale sanremese di Fabrizio Rovazzi che andava in ” Tangenziale” con il trattore ” a comandare? Beh, Matera ”città dei record” durante l’anno da capitale europea della cultura nel 2019, è rimasta al palo per il progetto di tangenziale ovest all’abitato. Ne avevamo parlato in un servizio nel 2020 https://giornalemio.it/cronaca/matera-approvato-il-progetto-della-tangenziale-ovest/ ma nel 2021 la possibilità di poter concretizzare il progetto che prevede un investimento di 11 milioni di euro ( prezziario da rivedere in caso di appalto) con il Cis è scemato. Se ne riparlerà probabilmente con il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Matera. Quando e come non lo sappiamo. E quello delle infrastrutture viarie è un nervo scoperto delle Amministrazioni succedutesi nell’ultimo ventennio. Risultato è che Matera ha le stesse strade di 40 anni fa ma con un traffico e una dotazione veicolare quadruplicato. Sull’argomento interviene con le puntuali riflessioni Antonio Serravezza, che saluta dalla riviera romagnola. Un pizzico di ottimismo non guasta. Non resta, in attesa di bando di gara e del taglio del nastro per bando e cantiere, che cantare la canzone di Rovazzi e quella di Celentano ” Azzurro” sulla metrotramvia dei Sassi destinata, a quanto pare, a restare sulla carta. Ma se qualcuno ha la sfera di cristallo, dica pure…



LE SOLLECITAZIONI DI SERRAVEZZA

Nel mondo esistono migliaia di città con dei primati e Matera ne fa parte a pieno titolo. Ormai Matera è una città famosa in tutto il mondo ma molti dei suoi visitatori non sanno che la città detiene alcuni particolari primati che ha raggiunto nel corso della storia e che la rende una meta unica da visitare.

Tra i molti paradossi della nostra città è quello di sottovalutare il suo potenziale che è il più macroscopico e incomprensibile.

E’ incomprensibile soprattutto dal punto di vista economico. La nostra ricchezza principale è il suo giacimento di storia, di patrimonio artistico anche se c’è una timida apertura verso la produzione immateriale di ricerca e di innovazione.

Matera dal 2019 è anche diventata l’ancoraggio per quei flussi nomadi che potrebbero creare scambi e intrecci interculturali e nuove opportunità di ricerca e innovazione e quindi di un nuovo impulso allo sviluppo economico per l’intero territorio.

Un punto che perdiamo di vista e se ne parla solo ogni tanto è che in città ci si sposta più lentamente di quanto non avveniva in passato. La realizzazione della circonvallazione interna fa emergere le carenze nella mobilità urbana: il tratto finale dello spostamento, quello interno alla città, ha tempi di durata simili se non maggiori di quelli necessari allo spostamento principale tra l’area sud/nord e viceversa.

Questa è una difficoltà di vivere e lavorare in città e che viene fuori ogni giorno durante i nostri spostamenti.

Sì, è una città da record dunque, senza calcolare i nostri “Sassi” che ci racconta come la città vissuta da sempre più antica del mondo. Una Capitale europea della cultura di cui andare orgogliosi e di cui forse, insieme ai tanti difetti, danno sicuramente lustro e valore al territorio sempre restando del parere che la politica dovrebbe prendersi più cura di coloro che la vivono tutti i giorni.

In ogni modo Matera, resti sempre la nostra città più bella del mondo!