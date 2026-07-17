Rotondella, un’estate di grandi eventi: da luglio a settembre un calendario ricco di musica, tradizioni e sapori

Un’estate all’insegna della cultura, della musica, dell’enogastronomia e delle tradizioni popolari. È il ricco calendario di eventi promosso dal Comune di Rotondella, in collaborazione con la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, la Pro Loco e le numerose associazioni del territorio, che da luglio a settembre accompagnerà residenti e visitatori con un programma pensato per valorizzare il borgo e le sue eccellenze.

“L’estate 2026 offrirà un ampio ventaglio di appuntamenti culturali, musicali, gastronomici, spettacoli e tradizione. Si tratta di un calendario inclusivo e in costante crescita, pensato per rispondere alle esigenze dei residenti e capace, al contempo, di attrarre visitatori desiderosi di vivere e condividere l’estate rotondellese”, ha dichiarato l’assessora al Turismo del Comune di Rotondella, Eleonora Divincenzo.

La stagione estiva ha preso il via con uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio, la storica Sagra dell’Albicocca, che il 4 e 5 luglio ha richiamato migliaia di visitatori ed espositori provenienti da tutto il comprensorio jonico lucano.

“Come di consueto, a fare da straordinario apripista alla stagione è stata la storica Sagra dell’Albicocca. L’evento ha richiamato un grandissimo flusso di visitatori ed espositori da tutto il comprensorio jonico lucano, inaugurando ufficialmente il nostro cartellone estivo”, ha sottolineato Divincenzo.

L’assessora ha inoltre evidenziato il valore del lavoro di squadra che ha reso possibile l’organizzazione dell’intero programma: “Esprimo grande soddisfazione, a nome di tutta l’Amministrazione, per le sinergie sviluppate grazie all’impegno condiviso da associazioni, commercianti e singoli cittadini, che si sono spesi con generosità per dare vita a un programma così articolato”.

Tra gli appuntamenti più attesi delle prossime settimane spicca la Sagra “u Pastizz R’tunnar”, autentico simbolo della tradizione gastronomica locale. L’evento si svilupperà in due serate. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 5 agosto in Piazza della Repubblica, dove dalle ore 19 prenderanno il via laboratori e stand gastronomici dedicati al celebre pastizz. Alle 22 il palco sarà tutto per i Sud Sound System, protagonisti di un concerto gratuito che porterà a Rotondella tutta l’energia del reggae e del raggamuffin italiano.

Il secondo appuntamento con u Pastizz R’tunnar è previsto mercoledì 19 agosto in Piazza Risorgimento, nell’ambito della manifestazione “Vivi Rotondella dal Tramonto all’Alba”, che proporrà stand espositivi, il concerto di Pietro Cirillo e un affascinante percorso guidato tra i vicoli del centro storico fino alle prime luci del giorno, regalando ai partecipanti un’esperienza immersiva tra storia, musica e tradizioni.

Ad anticipare gli eventi di agosto sarà, mercoledì 22 luglio, la suggestiva “Cena nell’oliveta”, organizzata nell’ambito della rassegna “AgriCultura” presso l’Azienda Agricola Angela Bianchi. Un’iniziativa che unisce paesaggio, prodotti tipici e convivialità, valorizzando uno degli scenari più caratteristici del territorio.

Il cartellone estivo di Rotondella proseguirà fino a settembre con numerosi appuntamenti dedicati alla promozione del patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico del borgo, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di trasformare l’estate in un’occasione di incontro, partecipazione e valorizzazione delle identità locali. Un programma capace di coniugare tradizione e spettacolo, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire uno dei borghi più suggestivi della Basilicata attraverso esperienze autentiche e momenti di grande richiamo.

IL DETTAGLIO DEGLI APPUNTAMENTI

Luglio 2026

17 Luglio: Dîner en Rouge , cena in rosso a cura della Fidas locale in collaborazione con il Comune di Rotondella.

, cena in rosso a cura della Fidas locale in collaborazione con il Comune di Rotondella. 18 Luglio: Presentazione del libro di Silvia Trupo (Edigrafema Edizioni), con il patrocinio comunale.

25 Luglio: “Il traguardo”, con le tradizionali gare de “I Carrcedd”, evento organizzato dal Moto Club “Add Rock Ra Shell Hermanos del Cileno”.

26 e 31 Luglio: “Radici in circolo”, festival dei giovani lucani promosso dal Forum dei Giovani di Rotondella in collaborazione con l’Amministrazione.

29 Luglio: Presentazione del libro “Il sogno di Anita” di Teresa Dimatteo (Edigrafema Edizioni), con il patrocinio comunale.

Agosto 2026

1 Agosto: Sagra della Focaccia, a cura di “Sapori e Tradizioni rotondellesi” di Giuseppe Tarantino.

2 Agosto: In mattinata lo Schiuma Party e Holi Color a Marina di Rotondella; in serata, Piazza Risorgimento ospiterà la XII edizione della “Festa del Pensionato”, promossa dalla Pro Loco.

3 Agosto: Celebrazione del titolo di “Terzo Borgo d’Italia 2019”, a cura della Pro Loco.

4 Agosto: “Buon compleanno 18enne”, iniziativa dedicata ai neo-maggiorenni a cura della Fidas.

6 Agosto: Presentazione del libro “Il posto vacante. Un anno al Manlio Capitolo” di Francesco Desantis (Edigrafema Edizioni), iniziativa che ha il patrocinio comunale.

Dal 7 al 9 Agosto: “Abball!”, festival di musica popolare organizzato dall’Associazione Intorno e patrocinato dal comune di Rotondella.

10 Agosto: “Riflessi sullo Jonio”: Luciana Di Gregorio presenta in trio il nuovo album “Forma”. Alle 23:00 spazio alla comicità con il trio “La Ricotta”, a cui seguiranno lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e il “Disco Paradise on the Beach”.

11 Agosto (ore 18:00): “Onde e Monete”, laboratori didattici per piccoli esploratori.

12 Agosto: In Piazza Risorgimento va in scena la commedia in vernacolo rotondellese “Citt citt cà malritt è pren”, a cura della compagnia teatrale “Lo Scordabolario”. Evento patrocinato dal comune.

13 Agosto: “L’artigiano musicista”, serata dedicata all’artigianato tipico, al ricamo e alla moda tradizionale, accompagnata da intrattenimento musicale, a cura della Pro Loco.

14 Agosto: “Voci e Suoni dal Mediterraneo”, evento a cura di “Attivamente Giovani”.

15 e 16 Agosto: Solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore della Madonna Assunta (15) e di San Rocco (16).

18, 20 e 21 Agosto: Festival “Rockondella”, organizzato dal Circolo Arci “La Tarantola” e patrocinato dal comune.

20 e 21 Agosto (ore 09:30): Presso Bosco Finocchio si terrà la “Mototendata Patiperros”, motoraduno a cura del Moto Club “Add Rock Ra Shell Hermanos del Cileno” con il patrocinio del comune.

Dal 24 al 30 Agosto: Laboratori di “E!state Liberi!”, promossi da Arci “La Tarantola” con il patrocinio del Comune di Rotondella.

29 Agosto: A Marina di Rotondella, appuntamento con l’evento del Gal La Cittadella del Sapere: “Il villaggio del mare – Le sentinelle del mare”.

Settembre 2026

4 Settembre: “A letto con Dante”, incontro letterario in Piazza Unità d’Italia con il prof. Trifone Gargano, a cura dell’A.P.S. Le Vorie, patrocinato dal comune.

20 Settembre: “Sport City Day”, giornata dedicata allo sport e al benessere all’aria aperta, organizzata dall’Amministrazione comunale.

Per informazioni e prenotazioni sulle visite guidate gratuite: ufficioinforotondella@gmail. com | 379 267 6067

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