Rotondella: Lavori della Provincia su S.P 72 della Trisaia che collega alla S.P. 104.

“Sono partiti -si legge in una nota della Provincia di Matera- i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della SP 72 “San Giovannone”, ubicata in agro di Rotondella, che collega la S.P 72 della Trisaia alla S.P. 104.

L’arteria è stata da poco acquisita al patrimonio dell’Ente e per la bitumatura e gi altri interventi sono disponibili fondi Cipess relativi all’intervento “FSC 2021/2027. Aumento della resilienza rete stradale in gestione alla Provincia di Matera”, per un importo complessivo di 174mila euro.”

“L’avvio dei lavori è sempre un’ottima notizia – commenta il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese – perché si completa un percorso progettuale ispirato da una vision chiara e si contribuisce a rendere più sicure e fruibili le nostre strade, pur nella consapevolezza che il lavoro da fare su tutta la rete viaria di competenza della Provincia è lungo.

Nel caso della SP San Giovannone la Provincia attraverso l’acquisizione dell’arteria al suo patrimonio ha risolto un problema annoso, che si trascinava da tempo. Le criticità sono corpose, ma poco alla volta le stiamo affrontando tutte.

Grazie al lavoro prezioso e puntuale dell’ufficio tecnico della Provincia, alla collaborazione dei consiglieri provinciali Filomena Bucello, delegata alla viabilità nel Metapontino, e Giovanni Desantis, oltre che al filo diretto con il sindaco, Gianluca Palazzo, e con tutta l’Amministrazione comunale di Rotondella, siamo riusciti a superare la cronica carenza di fondi cui le Province sono costrette”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.