Si chiama “Rotondella e la sua gente – People and Landscapes” il progetto promosso dall’A.P.S. Le Vorie con Fondazione Matera Basilicata 2019, il patrocinio del Comune di Rotondella e la collaborazione delle Associazioni Rotondella Greeters, Basilicata Adventure, Rainbow Dance e Fidas Rotondella che si è tradotto in settimana intensa di arte e partecipazione.

Workshop gratuiti che hanno visto la partecipazione di tutte le fasce di età di cittadini provenienti dai paesi limitrofi. Due giorni con gli studenti di diverse classi del Liceo Artistico di Nova Siri, accompagnati dalle docenti Modena, Panza e Priulla. Ospiti speciali il Presidente Provinciale di Matera, Giuseppe Lanzillo, e la vicepresidente Regionale, Giovanna Ruggieri dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che hanno partecipato attivamente a tutti i laboratori. “Grandissima l’emozione di tornare a disegnare”, ha dichiarato Ruggieri, “mi hanno chiesto di produrre un disegno che mi rappresentasse, ed ho disegnato un sole. Forse perché è proprio la luce che manca negli occhi di un non vedente. Sono ritornata bambina e nella mia memoria sono affiorati tanti ricordi”. Una serata speciale quella organizzata da Rainbow Dance in cui c’è stata una vera contaminazione di culture per la presenza della numerosa comunità albanese che ha proposto le proprie danze tradizionali, e la presenza delle Nonne Chef che hanno mostrato come realizzare formati di pasta tradizionali. L’A.P.S. Le Vorie, che ha coordinato l’intero progetto, si ritiene soddisfatta del risultato di partecipazione dove oltre l’arte, sono stati inclusione, integrazione e condivisione i veri protagonisti del progetto. Le serigrafie di Agostino Rampino del progetto “Self-I”, l’arazzo “Flying Carpet” di Giulio Locatelli, e l’opera “Rotondella People” di Ester Adele Colombo, rimarranno per il momento esposte all’interno di Palazzo Ricciardulli, in particolare l’installazione site specific “Benvenuti “ di Marisa Merlin. A sorpresa, durante il vernissage dello scorso sabato, la performer Aida Laterza, accompagnata dalla chitarra di Davide Accettura, ha interagito con l’installazione di Merlin, regalando un momento di intense emozioni a tutti i presenti. Il Sindaco Gianluca Palazzo che ha partecipato a diversi momenti durante la settimana, ha espresso parole di stima nei confronti dell’organizzazione ribadendo l’importanza di momenti partecipati come questi. L’Amministrazione ha conferito non solo agli artisti, ma anche all’Associazione Le Vorie un attestato di ringraziamento “per l’impegno profuso e l’attività svolta a favore della nostra comunità” come si legge nella motivazione. Presente uno dei giurati, Ignazio Fresu, che ha speso parole di ammirazione, sottolineando la straordinarietà dell’opportunità sia per gli artisti che per la comunità di vivere questa importante esperienza condivisa.