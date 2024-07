Rotondella: “DÎner en Rouge”, il pic-nic glamour e solidale

Tutto pronto per la V Edizione della “DÎner en Rouge”, il pic-nic glamour che unisce la comunità rotondellese all’insegna della solidarietà e della condivisione, promosso da Fidas Rotondella. Martedì 23 luglio si torna nella suggestiva location della Torre Sanseverino per promuovere il dono del sangue anche in estate, con un evento che è diventato un appuntamento fisso per i donatori e gli amici della locale sezione Fidas. Una giuria rinnovata che anche quest’anno avrà l’arduo compito di assegnare i tre premi previsti: al Gusto, alla Creatività e alla Simpatia, quest’ultimo è una eredità della giuria che ci ha partecipato alle ultime edizioni. Quest’anno l’associazione ha coinvolto tre grandi giurati:

– Chef Enza Crucinio, originaria di Policoro, ha iniziato la sua carriera come lavapiatti per seguire la sua passione per la cucina. Dopo aver lavorato in prestigiosi hotel e con maestri rinomati, è diventata la prima donna sushi chef in Basilicata e ha partecipato a Hell’s Kitchen. Nel 2019 ha aperto Essenza a Policoro, celebrando la cucina lucana con un tocco innovativo. Nel 2024, ha lanciato Lucanino, il primo fast food 100% lucano, continuando a promuovere le tradizioni culinarie della sua terra.

– Raffaele Marra, ingegnere e insegnante di matematica, ha pubblicato due romanzi con Edigrafema: “Dove non arrivano gli occhi” (2014) e “Il ragno e la mosca” (2020). È autore anche di numerosi racconti, molti dei quali sono stati pubblicati su raccolte online e cartacee (Florestano Edizioni, Delos Books). I suoi scritti sono prevalentemente di genere giallo/thriller, con una particolare predilezione per storie che mirano a sorprendere il lettore con colpi di scena e finali a sorpresa. Oltre alla scrittura si interessa di musica, in qualità di autore e compositore, e di ricerche e approfondimenti nel campo della matematica.

– Marianna Tarantino, ragioniera, mamma e con un gusto spiccato per il bello ha guadagnato un posto d’onore in giuria non solo perché grande appassionata di cucina, ma perché ha vinto tutte edizioni in cui ha partecipato. Sottolineiamo che è una donatrice di sangue e plasma di Fidas Rotondella.

L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Rotondella e il format si ispira agli eventi internazionali della Cena in Rosso: l’organizzazione fornisce tavoli e sedie e i partecipanti preparano i cibi e l’allestimento. “Anche quest’anno abbiamo un bel riscontro tra i nostri cittadini, ed è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile”, ha dichiarato la Presidente Rosanna Persiani, “è il nostro modo per promuovere la solidarietà e la condivisione che sono alla base del gesto volontario e gratuito del dono del sangue. La “DÎner en Rouge” si svolge in luglio proprio per incentivare la donazione del sangue nel periodo estivo e per favorire stili di vita sani dove anche il cibo e la convivialità hanno un ruolo importante allora tutti vestiti di rosso per celebrare la vita”. Fidas Rotondella l’8 agosto svolgerà la XXV Edizione di “Buon Compleanno 18enne”, il 17 agosto collabora con il Motoclub Hermanos del Cileno per l’evento nazionale “Metti in Moto il Dono” e organizza una giornata di raccolta il 22 agosto.

