Rotonda porta il cuore del Pollino alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026

Sempre più turisti cercano mete fuori dalle rotte dei grandi circuiti. Luoghi fatti di relazioni umane scandite dal respiro che si ascolta quando camminando si rimane connessi con il proprio cuore. E’ questa idea di viaggio che Rotonda, con il “ Borgo Ospitale – Albergo Diffuso”, ha partecipato alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2026, tra le più importanti fiere di settore a livello nazionale e internazionale, per presentare le nuove offerte turistiche pensate per il 2026 e rafforzare la propria presenza sul mercato italiano. La partecipazione alla manifestazione ha rappresentato un momento strategico per promuovere un modello di ospitalità autentica e identitaria, capace di intercettare un pubblico sempre più interessato a esperienze di viaggio lontane dal turismo di massa. Al centro della proposta, pacchetti turistici integrati che uniscono soggiorno nell’albergo diffuso, esperienze nella natura, percorsi enogastronomici e attività di scoperta del territorio. Il Borgo Ospitale si inserisce nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il più grande d’Italia, e propone un nuovo modo di viaggiare che potremmo definire turismo rigenerativo e consapevole: un’esperienza fatta di silenzi, natura incontaminata, ritmi lenti e valorizzazione della cultura locale. Un invito a riscoprire il tempo, a vivere il borgo, a entrare in relazione con la comunità e le sue tradizioni. “Durante la BIT 2026 l’interesse riscontrato è stato significativo, con numerosi incontri e contatti avviati con operatori turistici e agenzie provenienti da diverse regioni italiane, anche geograficamente distanti – ha spiegato Franco Bruno, ideatore del Borgo Ospitale – Albergo Diffuso – un segnale concreto di come le destinazioni autentiche e i piccoli borghi stiano diventando sempre più centrali nelle scelte dei viaggiatori. L’obiettivo dichiarato è ampliare la visibilità su scala nazionale, attrarre nuovi flussi turistici e consolidare un percorso di crescita che guarda a uno sviluppo sostenibile e duraturo. La presenza alla Bit 2026 si chiude con un bilancio positivo e con la consapevolezza che investire in un’idea di ospitalità diffusa e in una cultura del viaggio lenta e immersiva rappresenta la chiave per crescere ancora e generare ricadute concrete per l’intero territorio”.

